Mediterranea 2023, Fragassa (Micromegas): "Non solo attualità ma anche offerta culturale"

"Siamo alla terza edizione dopo due anni di sperimentazione che hanno prodotto risultati incoraggianti dal punto di vista del pubblico, social e stampa”. Lo dichiarato il Presidente di Micromegas Comunicazione Erminio Fragassa in occasione della conferenza stampa di presentazione della Rassegna Culturale “Mediterranea - La Civiltà Blu - 3a edizione”.

"Quest’anno la rassegna si presenta con le stese modalità tradizionali con serate ispirate dai temi dell’attualità, politica, cultura e tematiche rilevanti per il Paese. Abbiamo importanti novità in termini di allargamento delle serate culturali. Accanto alle serate gestite insieme al vicedirettore del TG La7 Andrea Pancani ci saranno due importanti novità: la prima è l’installazione progettata da Micromegas in occasione della climate-week nella sede nell’Onu a New York per conto del comando dei carabinieri forestali e agroalimentari, che sarà rimontata a Sabaudia dove sarà a disposizione del pubblico. E poi, in occasione dei cento anni del grande artista espressionista Ugo Attardi porteremo il terzo esemplare della sua opera “Ulisse” a Sabaudia e verrà esposto fino al 30 di settembre".