Mediterranea 2023, Pancani (TG La7): "Edizione della maturità tra politica, cultura e moda"

"Questa terza edizione di Mediterranea è quella della maturità: è un programma molto articolato che tratterà di attualità economica e politica, oltre a serate di puro intrattenimento dedicate a a temi come quello del giallo o della moda con un grande player di quella italiana come Brunello Cucinelli”. Lo ha dichiarato il vicedirettore del TG La7 Andrea Pancani in occasione della conferenza stampa di presentazione della Rassegna Culturale “Mediterranea - La Civiltà Blu - 3a edizione”.

"Premieremo inoltre i servitori dello Stato, ci saranno diversi ministri, e un paio di leader dell’opposizione essendo una rassegna bipartisan sotto tutti i punti di vista. Abbiamo cercato di offrire diverse tematiche e contenitori molto assortiti che possano piacere a tutti coloro che si troveranno a Sabaudia questo agosto".