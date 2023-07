Mediterraneo, Folgiero (Fincantieri): "E’ teatro geopolitico importante, nostro ruolo trasformare visioni in futuro"

“Il mare e il Mediterraneo sono un teatro geopolitico che è sempre stato importante e che adesso diventa importantissimo sia sopra la superficie sia sotto di questa. Il ruolo di Fincantieri e di fornire tecnologie e visioni per poi trasformarle in occupazione in gdp, in giovani e futuro. Fincantieri ha delle radici nel settore della cantieristica e questi macro trend la proiettano nel futuro, soprattutto se la evolveremo tecnologicamente”. Così l’Amministratore Delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a margine del convegno Med-Or 2023 ‘Italia, Europa, Mediterraneo: per una visione dell’interesse nazionale’, tenutosi a Roma presso la sede della Fondazione Med-Or.