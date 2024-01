Mercoledì 24 a Roma presentazione Osservatorio su enti religiosi e organizzazioni no profit

Il 24 gennaio 2024 alle ore 15 a Roma, presso Palazzo Cardinal Cesi, sarà presentato il Centro di Ricerca Universitario “Osservatorio su Enti religiosi, patrimonio ecclesiastico e organizzazioni non profit”, promosso dal prof. Giovanni Francesco Nicoletti, Magnifico Rettore dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il quale ha evidenziato che “l’istituzione di questo nuovo Centro di Ricerca rappresenta un elemento strategico nelle azioni di promozione della ricerca scientifica di Ateneo in un settore cruciale per lo sviluppo di una società solidale e pluralista in ragione del rilevante contributo fornito dagli enti religiosi e del Terzo Settore in molteplici ambiti di rilevanza costituzionale”.

I lavori saranno introdotti dal prof. Nicoletti, Magnifico Rettore dell’Ateneo “Vanvitelli”, dal Prof. Raffaele Picaro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e dal Dott. Domenico Airoma, Vice Presidente Nazionale del Centro Studi Rosario Livatino, e si concentreranno sulla presentazione della nuova struttura che avrà l’importante compito di promuovere lo sviluppo della ricerca di base e applicata, favorire la diffusione dei risultati nel mondo scientifico e incoraggiare la collaborazione anche con enti esterni in materia di patrimonio ecclesiastico, enti religiosi e organizzazioni non profit. Le azioni messe in campo avranno altresì come finalità l’individuazione di best practices nazionali e internazionali nella gestione del patrimonio degli enti religiosi, anche al fine di assicurare una sua corretta amministrazione e valorizzazione.

L’iniziativa, curata dalle Cattedre di Diritto Ecclesiastico e Canonico dirette dal Prof. Antonio Fuccillo, prevede la partecipazione di importanti autorità religiose, civili e accademiche tra le quali spicca la presenza di S.E. Rev.ma Mariano Crociata – Presidente della Commissione degli Episcopati dell’Unione Europea (COMECE), nonché quella di S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Alla sessione introduttiva seguiranno i lavori di una tavola rotonda tematica coordinata dal Prof. Raffaele Santoro che vedrà tra i partecipanti il Dott. Luca Anziani, Presidente dell’Opera delle Chiese Metodiste in Italia, il Dott. Massimo Cozzolino, Segretario Generale della Confederazione Islamica Italiana, la Dott.ssa Livia Ottolenghi, Assessore Politiche Educative delle Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il Rev.mo. Emanuele Frediani, Presidente della Chiesa Apostolica in Italia, il Rev.mo Li Xuanzong, Prefetto Generale della Chiesa Taoista d’Italia e Vice Presidente del World Federation of Daoism e P. Luigi Sabbarese, Vicario Giudiziale del Tribunale del Vicariato dello Stato Città del Vaticano.

La Presentazione degli obiettivi dell’Osservatorio che sarà curata dai docenti: Prof.ssa Miriam Abu Salem, Prof.ssa Ludovica Decimo, Prof. Paolo Palumbo e Prof. Francesco Sorvillo. Le conclusioni saranno affidate al Prof. Carlo Venditti, Ordinario di Diritto civile e Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.