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'Messaggi di alto valore civico', a polizia stradale premio comunicazione civica e sociale

Al Grand prix della comunicazione istituzionale 2026 tenutosi alla Camera dei deputati

Grand Prix Comunicazione Istituzionale 2026 - (Ufficio stampa)
Grand Prix Comunicazione Istituzionale 2026 - (Ufficio stampa)
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15 settembre 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
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E' stato assegnato alla polizia stradale, specialità della polizia di Stato, il premio 'Comunicazione civica e sociale' nell'ambito del Grand prix della comunicazione istituzionale 2026, tenutosi alla Camera dei Deputati, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Il riconoscimento è stato consegnato dal segretario di presidenza della Camera, Francesco Battistoni e al direttore del servizio polizia stradale, Santo Puccia.

Il premio valorizza le campagne sulla sicurezza stradale della polizia di Stato e il ruolo della comunicazione come strumento di prevenzione. Nella motivazione viene sottolineata la capacità della polizia stradale di diffondere messaggi di alto valore civico, unendo informazione, tutela della vita, educazione stradale e legalità, contribuendo alla riduzione dei rischi e a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La cerimonia, inserita nel programma del Grand prix della comunicazione istituzionale, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della comunicazione, delle imprese e delle organizzazioni impegnate in progetti di interesse pubblico. Nel corso dell’evento sono stati premiati anche Rai Sport per la comunicazione sportiva, Sviluppo lavoro Italia e Anci Lazio per la comunicazione pubblica, il fondo pensione Fon.Te Kids, Ugl e Confcommercio. Riconoscimenti anche a: Luiss Business School, Fondazione policlinico universitario Campus Bio-Medico, Dekra Italia, Poste Italiane, Ispra, FonArCom, Abi e Abi Servizi, WePlan e Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il riconoscimento alla polizia stradale conferma il valore della comunicazione istituzionale quale parte integrante dell’attività di prevenzione e sensibilizzazione, che affianca l’attività di controllo quotidiana degli operatori della Specialità, per promuovere comportamenti responsabili per una mobilità sempre più sicura.

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Comunicazione civica e sociale Polizia stradale Grand prix della comunicazione istituzionale Messaggi di alto valore civico
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