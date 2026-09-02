Messaina: Nel weekend Motorhome Pnes al villaggio salute Agorà Stretto.

Sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 17 alle 20, il Motorhome del PNES Programma Nazionale Equità nella Salute, linea contrastare la povertà sanitaria, sarà presente presso l’Agorà dello Stretto, nell’ambito delle attività del Villaggio della Salute a Messina. "L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per avvicinare i servizi sanitari e sociosanitari alle persone, facilitandone l’accesso e raggiungendo in particolare quanti, per condizioni economiche, sociali o personali, possono incontrare maggiori difficoltà nel rivolgersi alle strutture sanitarie- si legge in una nota - A bordo del Motorhome sarà presente un’équipe, composta da dirigente medico, infermiere, assistente sociale e mediatore culturale, che offrirà accoglienza, orientamento e presa in carico. Le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità socio-economica, gli stranieri e i cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro potranno accedere gratuitamente alle prestazioni previste, tra cui visite di medicina generale, fornitura di farmaci di fascia A e C e individuazione dei soggetti che necessitano di prestazioni odontoiatriche. Per i cittadini stranieri sarà inoltre possibile il rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)".

Le due giornate "offriranno, inoltre, un’importante opportunità di prevenzione rivolta a tutta la popolazione. Sarà infatti possibile accedere alle vaccinazioni previste per le diverse fasce di età e secondo le indicazioni del calendario vaccinale, tra cui esavalente (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B ed Haemophilus influenzae tipo B), AntiMPR (morbillo, parotite, rosolia e varicella), anti pneumococco, anti meningococco ACWY e Anti-HPV". Spazio anche alla prevenzione oncologica: sarà possibile ricevere il kit per lo screening del colon-retto e avere informazioni e supporto per la prenotazione della mammografia e del Pap test, secondo i programmi di screening previsti.