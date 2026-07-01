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Messina, Asp inaugura due ospedali comunità e tre case comunità

Messina, Asp inaugura due ospedali comunità e tre case comunità
01 luglio 2026 | 11.08
Redazione Adnkronos
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Sono stati inaugurati stamani dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina due nuovi ospedali di comunità nella Cittadella Sanitaria e tre Case della Comunità hub: una all’interno della stessa Cittadella, una in via del Vespro e una a Pistunina. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, la Direzione Strategica dell’Asp di Messina, il sindaco Federico Basile, parlamentari regionali e nazionali e numerose autorità politiche, religiose, militari e sociali. La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, esprime “grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, tenendo conto del lungo e impegnativo percorso che ha preceduto questi risultati”.

“Le strutture – sottolinea la Direzione – sono il frutto di anni di lavoro silenzioso, tenace e spesso faticoso. Abbiamo dovuto confrontarci con iter burocratici complessi, con scadenze stringenti imposte dal Pnrr, con la gestione di cantieri simultanei su più fronti e con inevitabili difficoltà tecniche e logistiche. Ogni ostacolo è stato affrontato con determinazione, ogni sacrificio è stato sostenuto con la consapevolezza che l’obiettivo finale era offrire ai cittadini strutture sanitarie moderne, accessibili e di qualità”. Le opere sono finanziate con fondi Pnrr – Missione 6 Salute. L’Asp di Messina rivendica un ruolo di primo piano in ambito regionale, essendo “tra le prime aziende ad aggiudicarsi i finanziamenti e a portarli a compimento nei tempi previsti, anticipando persino le scadenze contrattuali”. Ad oggi sono stati realizzati 4 dei 6 ospedali di comunità programmati (Patti, Barcellona Pozzo di Gotto e i due a Messina); nelle prossime settimane saranno completati Sant’Agata di Militello e Taormina".

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ospedali comunità case comunità Pnrr Asp di Messina
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