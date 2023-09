La bara, come stabilito dalla Questura di Trapani, raggiungerà direttamente il cimitero

Cimitero blindato a Castelvetrano (Trapani) dove è attesa a breve la salma del boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto lunedì notte all'ospedale dell'Aquila. La bara, come stabilito dalla Questura di Trapani, non attraverserà la città di Castelvetrano in corteo, ma raggiungerà direttamente il cimitero. Il feretro è partito dall'Aquila ieri sera al termine dell'autopsia eseguita nell'ospedale abruzzese, su ordine delle Procure dell'Aquila e di Palermo. Il cimitero è blindato da ieri, dopo un sopralluogo degli agenti della Questura di Trapani.