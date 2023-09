Matteo Messina Denaro, morto oggi all'età dei 62 anni per un cancro al colon, "ha sempre accettato la malattia con dignità". Così all'Adnkronos Luciano Mutti, primario del reparto di Oncologia presso l'ospedale San Salvatore de L'Aquila, dove il boss di Cosa Nostra è stato ricoverato prima di morire, la scorsa notte, per le conseguenze del tumore al colon dal quale era affetto.

"E' sempre stato un paziente interessato a seguire e a conoscere tutti gli step del decorso della sua patologia, in maniera anche abbastanza partecipe; all'apparenza era sereno, sereno come può esserlo un uomo consapevole di essere affetto da una malattia incurabile, che lo porterà alla morte", racconta ancora Mutti, che dirige il reparto di Oncologia dell'ospedale San Salvatore.

"Abbiamo avuto un buon rapporto medico-paziente. Poi, 15 giorni fa l'ho lasciato alle cure palliative e non l'ho più visto, nell'ultimo periodo era sempre sedato", conclude l'oncologo.

La malattia e il ricovero

Il capomafia era da tre giorni in coma irreversibile per le conseguenze del tumore al colon al quarto stadio. Assistito fino all'ultimo dagli specialisti della terapia del dolore che lo hanno preso in carico dopo la sospensione di qualsiasi terapia oncologica. E' stato lo stesso boss, arrestato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza, a chiedere di evitare l'accanimento terapeutico. Ecco perché è stata sospesa nella notte l'alimentazione parenterale per endovena.

Ieri Messina Denaro ha avuto, come si apprende, un forte sanguinamento a cui è seguito un collasso. Ad agosto era stato operato d'urgenza per una occlusione intestinale diventata cronica. Il boss è stato ricoverato in ospedale lo scorso 8 agosto.