Messina, presentato 'La dieta siciliana va a scuola'

È stato presentato presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina il libro “La Dieta Siciliana va a Scuola”, scritto dalle dietiste del SIAN dell’ASP di Messina, Maria Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacirca. Il libro racconta, attraverso un viaggio virtuale ed esperienziale, il lavoro di prevenzione nutrizionale svolto sul territorio e i risultati prodotti dalle Scuole attraverso le numerose ricette della salute. La motivazione che ha spinto le dietiste alla realizzazione di questa pubblicazione è stata quella di conferire un vero e proprio riconoscimento agli Istituti Comprensivi e di Istruzione Superiore della provincia, coinvolti nelle numerose attività di sensibilizzazione che, con grande entusiasmo, impegno e dedizione, hanno condiviso e realizzato con gli alunni e le loro famiglie. All’evento oltre alle autrici hanno presenziato il commissario straordinario Piero Mattei, il direttore Generale dell’ASP di Messina Giuseppe Cuccì, la delegata del provveditore agli studi Rosaria Corona, il direttore dello staff della direzione generale dell’Asp Giancarlo Quattrone, diversi dirigenti Asp, numerose istituzioni scolastiche rappresentate dai dirigenti, referenti dell’educazione alla salute, alunni e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche. L' evento è stato moderato dal giornalista Massimiliano Cavaleri. Il Direttore Generale, Giuseppe Cuccì, ha rimarcato:“Questo libro rappresenta molto più di una pubblicazione: è il risultato concreto di anni di lavoro sul territorio, di un dialogo costante tra sanità, scuola e famiglie.

“La Dieta Siciliana va a Scuola” valorizza le nostre tradizioni alimentari, ma allo stesso tempo le rilegge in chiave moderna, ponendo al centro la salute dei bambini e dei ragazzi. Come ASP di Messina crediamo fortemente che la prevenzione inizia proprio dai banchi di scuola. Educare i più giovani a un corretto stile di vita significa investire sul futuro della nostra comunità, riducendo il rischio di patologie croniche e promuovendo benessere duraturo. Desidero ringraziare le dietiste del SIAN per la competenza e la passione dimostrate, i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e le famiglie che hanno partecipato con creatività alle attività, dando vita a un patrimonio di buone pratiche che oggi trova una sintesi in questo volume. Questo progetto dimostra come, quando le istituzioni collaborano, si possano generare cambiamenti reali nella qualità della vita delle persone”.

“Il SIAN dell’ASP di Messina - ha spiegato Maria Lidia Lo Prinzi - negli anni 2022,2023 e 2024 ha attuato la Campagna di Iodoprofilassi, in linea con quanto proposto dall’Assessorato Regionale per la Salute – Dipartimento Osservatorio Epidemiologico. La Campagna incentrata sull’importanza dell’assunzione quotidiana dello iodio attraverso l’alimentazione e la riduzione del consumo di sale, con la scelta esclusiva di quello iodato, al fine di favorire l’adozione di comportamenti alimentari salutari, ha portato alla realizzazione delle “Ricette per la salute: più iodio meno sale!”. Il SIAN ha coinvolto nella campagna di sensibilizzazione 5 Istituti i di Istruzione Superiore della provincia e 23 Istituti Comprensivi, che hanno prodotto circa 130 ricette, dimostrando di essere la provincia più rappresentativa in termini di risultati. Dal momento che, però, solo alcune delle ricette sono state selezionate ed inserite nella pubblicazione nazionale del Ministero della Salute, noi dietiste abbiamo pensato di raccoglierle tutte e pubblicarle in questo libro”. “Il lavoro svolto dalle Scuole e dalle famiglie – ha sottolineato anche Noemi Vacirca - merita un elogio particolare. Oramai dal 2018, sono numerosissime le scuole che decidono di aderire alle nostre attività di prevenzione nutrizionale e, molte di loro, sono davvero in prima linea nella condivisione degli obiettivi. La produzione delle ricette della salute ha permesso di creare una sinergia tra il nostro Servizio, le scuole, le famiglie e il territorio, perché ha portato alla riscoperta di ricette ricche in iodio della tradizione (come il pesce stocco a ghiotta) e ha fatto che diventassero occasione di convivialità e condivisione, nel rispetto dei valori della Dieta Mediterranea. Abbiamo inoltre deciso di inserire una sezione dedicata alle ricette della tradizione locale e mediterranea, frutto di attività laboratoriali realizzate nel corso degli anni a scuola e in famiglia, in particolare durante il periodo della pandemia da COVID -19”. L’ASP di Messina conferma, anche attraverso questa iniziativa editoriale, il proprio impegno nel promuovere stili di vita sani, la valorizzazione della dieta mediterranea e siciliana e la collaborazione strutturata con il mondo della scuola, quale contesto privilegiato per le azioni di prevenzione rivolte alle giovani generazioni. Il Provveditore agli Studi, prof. Leon Zingales, ha evidenziato il ruolo centrale della scuola: “E il primo luogo in cui si costruiscono consapevolezze e abitudini che accompagneranno i ragazzi per tutta la vita. In questo senso, i percorsi educativi legati alla cultura alimentare e alla salute non sono attività accessorie, ma parte integrante fondamentale della missione formativa delle nostre istituzioni scolastiche”.