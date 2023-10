In arrivo in Italia, ma solo in una parte, l'autunno e il primo freddo E già oggi le temperature saranno destinate a perdere alcuni gradi sulle regioni del Nord e su parte del Centro. Poche le novità invece sul resto del Centro e al Sud, dove il bel tempo manterrà un contesto climatico piuttosto caldo.

Ma questa evidente diversità di clima tra le regioni del Nord, parte del Centro e il Sud si farà ancora più evidente nel corso della prossima settimana, soprattutto dalla metà si legge su iLMeteo.it.

Da un lato sospingerà masse d'aria più fredda e instabile in direzione delle regioni del Nord e dell'alto versante centrale tirrenico, mentre dall'altro attiverà un richiamo di venti molto caldi di Scirocco dalle bollenti terre del Nord Africa dirette soprattutto verso le nostre regioni del Sud. Da un lato sospingerà masse d'aria più fredda e instabile in direzione delle regioni del Nord e dell'alto versante centrale tirrenico, mentre dall'altro attiverà un richiamo di venti molto caldi di Scirocco dalle bollenti terre del Nord Africa dirette soprattutto verso le nostre regioni del Sud.