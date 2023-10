Maltempo diffuso e allerta meteo rossa e arancione su diverse regioni lunedì 30 ottobre. La settimana, con il ponte verso l'1 novembre, si apre all'insegna delle condizioni avverse su buona parte dell'Italia. Il bollettino della Protezione Civile segnala in particolare allerta meteo rossa per diverse zone dell'Emilia Romagna, associate ad 'elevata criticità per rischio idrogeologico'.

L'allerta riguarda nel dettaglio la montagna emiliana centrale, la montagna piacentino-parmense, l'alta collina piacentino-parmense e la montagna bolognese. Dalla regione viene evidenziato il rischio per frane e piene dei corsi minori in tutto l'Appennino emiliano, nello specifico nei territori di montagna delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, comunica la Regione Emilia Romagna.

Secondo il bollettino emesso dall‘Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali Arpae (Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia), "sono previsti quantitativi di pioggia elevati su tutte le aree montuose emiliane e localmente anche sulle pianure occidentali: le precipitazioni potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con probabili superamenti della soglia di moderata criticità. Si potranno quindi generare diffusi fenomeni franosi ed estesi ruscellamenti lungo i versanti".

La Regione Emilia Romagna sottolinea inoltre che è prevista una generale intensificazione dei venti, con raffiche di burrasca moderata fino ai 75 chilometri all’ora sulla pianura romagnola e sull’Appennino occidentale, mentre sul versante centro-orientale delle montagne potranno arrivare a sfiorare i 90 chilometri all’ora. Per i forti venti, si preannuncia mare agitato al largo della costa di Ferrara.

Le altre regioni, bollettino della Protezione Civile

L'allerta meteo arancione - secondo il bollettino della Protezione Civile - si estende per rischio idraulico al Friuli Venezia Giulia, alla Toscana (in particolare la Lunigiana) e al Veneto. Per i temporali, oltre a Emilia Romagna e Toscana, l'allerta arancione si estende alla Liguria. Per il rischio idrogeologico, invece, lo stesso livello riguarda praticamente tutto il Nord: ancora Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana.

Comprensibilmente più lungo l'elenco delle regioni associate all'allerta gialla per le condizioni meteo in diverse zone. La lista comprende Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.