Meteo, arriva Cerbero: weekend di fuoco con l'anticiclone tropicale

Torna l'anticiclone tropicale Cerbero sull'Italia, con temperature infuocate sulla penisola e un weekend che si prospetta bollente. A partire da oggi, quindi, temperature massime in salita su quasi tutte le regioni e picchi nei prossimi giorni fino ad oltre i 43°C sulle Isole Maggiori. Secondo gli esperti, questa seconda ondata di calore di inizio estate avrebbe tutte le caratteristiche per candidarsi ad essere una delle più potenti mai avvenute nel nostro Paese.

Come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, Cerbero inizierà a influenzare l’Italia già da oggi portando condizioni di tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare soltanto qualche residua precipitazione sul Piemonte occidentale, specie sul torinese, anche per sabato mattina. Le temperature massime inizieranno a salire con valori prossimi ai 40°C soltanto in Sardegna, altrove rimarranno ancora stazionarie. Nel corso del weekend l’anticiclone africano Cerbero conquisterà completamente l’Italia e il suo cuore bollente si avvicinerà pericolosamente alla Sardegna. Sia sabato che domenica il sole sarà prevalente mentre le temperature subiranno un’improvvisa impennata proprio domenica 9 luglio. Basti pensare che al Nord si toccheranno punte di 35-36°C, come a Bologna, Padova, Milano, al Centro i valori saliranno fino a 36-37°C come a Roma e Firenze mentre al Sud si supereranno di poco i 40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Ma questo sarà nulla in confronto a quello che succederà la prossima settimana. Il bel tempo continuerà a prevalere su tutte le regioni, ma saranno le temperature che faranno parlare di sé. I valori termici diurni aumenteranno ulteriormente dato che il cuore rovente di Cerbero raggiungerà addirittura la Sardegna e sfiorerà la Sicilia. Tra lunedì 10 e mercoledì 12 di giorno si potranno toccare addirittura i 47-48°C in Sardegna e 45°C in Sicilia, 36-38°C al Centro-Nord come a Firenze, Milano, Ferrara, Bologna e Roma.

Questa seconda ondata di calore di inizio estate ha tutte le caratteristiche per candidarsi ad essere una delle più potenti mai avvenute in Italia, infatti ricordiamo che il record di caldo è di +48.8°C, raggiunti il 12 agosto 2021 a Floridia, nel siracusano. Come detto, nei prossimi giorni questa cifra potrebbe essere superata in Sardegna.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 7. Al nord: soleggiato salvo temporali su ovest Piemonte. Al centro: sole e caldo. Al sud: tutto sole.

Sabato 8. Al nord: un po’ di instabilità sul torinese, sole altrove. Al centro: soleggiato con caldo in aumento. Al sud: bel tempo e clima caldo.

Domenica 9. Al nord: tutto sole e caldo intenso. Al centro: clima caldissimo e soleggiato. Al sud: sole prevalente, molto caldo in Campania e Sicilia.

Tendenza: anticiclone Cerbero alla massima potenza!