L'ultima settimana di ottobre si apre con il bel tempo, in regime anticiclonico su gran parte del bacino centrale del Mediterraneo. Ma l'evoluzione a medio termine delinea un probabile mutamento verso il fine settimana a causa dell'ingresso di masse d'aria più fredde da nord-est.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che la prima parte della settimana sarà contraddistinta da condizioni di stabilità atmosferica diffusa, con una marcata escursione termica diurna tra le ore notturne e quelle centrali della giornata, prima di un progressivo cedimento barico a partire da venerdì 30 ottobre.

Meteo fino a giovedì

Fino a giovedì 29 ottobre, e in gran parte anche venerdì, l'alta pressione favorirà cieli in prevalenza sereni su gran parte d'Italia, salvo veloci e temporanei addensamenti nuvolosi in transito lungo la fascia adriatica e all'estremo Sud. L'irraggiamento notturno determinerà locali banchi di nebbia e temperature minime marcatamente inferiori alle medie del periodo, con scarti fino a 3-4°C in meno al Nord e di 2-3°C al Centro. Di contro, il soleggiamento diurno consentirà ai valori massimi di portarsi diffusamente sui 18-20°C, determinando un'ampia escursione termica.

L'elemento di spicco su scala sinottica sarà rappresentato dalla ventilazione: correnti tese di Grecale interesseranno il basso Adriatico e il settore ionico calabrese con raffiche stimate fino a 50-60 km/h, favorendo condizioni di mare fino a molto mosso localmente agitato con altezza d'onda significativa compresa tra 2 e 3,5 metri al largo lungo i tratti esposti. Riguardo alle condizioni del moto ondoso e alla ventilazione, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

Cosa succede da venerdì

A partire da venerdì il campo di alta pressione subirà una graduale erosione a causa della discesa di un nucleo di aria instabile e più fresca proveniente dalla Penisola Balcanica, di estrazione nord-europea. Questa dinamica determinerà le prime isolate precipitazioni nella giornata di venerdì 30 ottobre sulle estreme regioni meridionali, con deboli accumuli (stimati tra 5 e 10 mm/24h) tra Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale.

Nel corso del fine settimana del 31 ottobre e 1° novembre il nucleo freddo favorirà rovesci più strutturati sulla Sicilia e lungo la dorsale Puglia-Calabria (cumulati previsti tra 15 e 30 mm/24h). L'afflusso di aria nord-orientale provocherà inoltre un generale calo termico da nord a sud: le temperature massime scenderanno a 14-16°C al Nord e si assesteranno sui 16-18°C al Centro-Sud. Con l'avvio di novembre, le temperature subiranno un’ulteriore generale flessione di 2-3°C sia nei valori minimi sia nei valori massimi, mentre sui settori alpini di confine non si escludono nevicate fino a quote comprese tra 1000 e 1200 metri.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 27 ottobre - Al Nord: condizioni anticicloniche con cieli sereni e locali banchi di nebbia fino al primo mattino; valori notturni freschi. Al Centro: tempo soleggiato ovunque. Al Sud e sulle Isole: nubi irregolari su Calabria ionica e Puglia meridionale; ventilazione nord-orientale ancora sostenuta con raffiche fino a 50-60 km/h su Basso Adriatico e Ionio e mare molto mosso localmente agitato (onde al largo tra 2 e 3,5 metri).

Domani, mercoledì 28 ottobre - Al Nord: persistenza di tempo stabile e soleggiato; locali banchi di nebbia fino al primo mattino. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i comparti. Al Sud e sulle Isole: graduale attenuazione del vento di Grecale; soleggiato salvo nubi sparse lungo la fascia ionica.

Giovedì 29 ottobre - Al Nord: tempo stabile con velature di passaggio. Al Centro: nubi in aumento a partire dai versanti adriatici. Al Sud e sulle Isole: aumento della copertura nuvolosa su Salento, Calabria e Sicilia orientale per l'avvicinamento del nucleo instabile balcanico.

Tendenza: venerdì 30 prime isolate precipitazioni su Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale (5-10 mm/24h); nel fine settimana del 31 ottobre e 1° novembre rovesci su Sicilia e Sud peninsulare (15-30 mm/24h), soleggiato altrove; massime a 14-16°C al Nord e 16-18°C

al Centro-Sud; ad inizio novembre calo termico di 2-3°C e neve sui confini alpini a 1000-1200 metri.