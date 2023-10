Italia alle prese con il maltempo e con altre due forti perturbazioni in arrivo sul Paese. Questo il quadro delineato dalle previsioni meteo di oggi e domani, che parlano di un vortice ciclonico semi-stazionario come origine della gran parte delle perturbazioni atlantiche responsabili di piogge, venti e temporali sulle regioni. Secondo gli esperti, il maltempo non si ferma e colpirà la penisola fino al weekend. Poi, dopo una breve tregua, ecco che arriverà una nuova ondata.

Le due perturbazioni in arrivo, cosa dice l'esperto

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, avverte che fino a fine ottobre giungeranno ancora due perturbazioni, quindi sia la giornata di Halloween che la festività di Ognissanti potrebbero essere caratterizzate dal maltempo su alcune regioni.

Dopo che mercoledì il tempo continuerà a essere instabile sul Centro-Sud tirrenico, al Sud e pure sul Friuli Venezia Giulia, un’altra perturbazione è pronta per raggiungere l’Italia nel pomeriggio/sera di giovedì. Questo nuovo fronte perturbato, a dire il vero piuttosto veloce, colpirà più intensamente il Triveneto (soprattutto il Friuli Venezia Giulia) e ancora una volta Toscana, Lazio e Umbria. Ma già nel corso di venerdì il tempo migliorerà decisamente al Nord e nel pomeriggio anche al Centro, mentre le piogge andranno a colpire la Campania.

In attesa poi della seconda perturbazione, l’ultimo weekend di ottobre trascorrerà con un tempo tutto sommato soleggiato, tuttavia non mancheranno delle piogge che saranno localizzate sulla Toscana settentrionale (sabato) e sulla Liguria (domenica).

Dopo questi due giorni di relativa tregua ecco che già da lunedì 30 giungerà una nuova perturbazione pronta a riportare le piogge e i temporali sulle regioni settentrionali. Nel giorno di martedì 31 le piogge si sposteranno lentamente verso il nordest estendendosi anche alla Toscana. Nel contempo l’alta pressione tornerà a proteggere il Sud e il resto del Centro, garantendo giornate soleggiate e piuttosto calde per il periodo.

Oltre alle piogge, i protagonisti delle prossime giornate saranno anche i venti che soffieranno in maniera moderata o a tratti forte sia di Libeccio sia di Ponente.

Le previsioni in dettaglio

Mercoledì 25. Al nord: rovesci sul Friuli Venezia Giulia, asciutto altrove. Al centro: instabile su Umbria, Toscana e Lazio. Al sud: peggiora con piogge forti soprattutto in Campania.

Giovedì 26. Al nord: stabile fino al pomeriggio, poi piogge. Al centro: dal pomeriggio rovesci sull’alta Toscana, in serata e nottata pure Umbria e Lazio. Al sud: qualche piovasco solo sul basso Tirreno.

Venerdì 27. Al nord: migliora ovunque. Al centro: instabile solo al mattino. Al sud: peggiora su Campania e Calabria tirrenica.

Tendenza: temperature in aumento nel weekend con sole più prevalente.