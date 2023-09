Arriva il ciclone equinoziale che porta maltempo su tutta Italia, da Nord a Sud, da Milano a Roma. Già da oggi 21 settembre il quadro meteo è in peggioramento, con pioggia diffusa e grandine in alcune zone del Settentrione. In concomitanza con l'equinozio d'autunno di sabato 23 settembre arriverà una tempesta tipica del periodo con le temperature che scendono definitivamente verso valori tipici autunnali, lasciando alle spalle l'estate italiana.

In ogni caso, fino all'ultimo giorno d'estate, il Sud vivrà una fase caldissima e in prevalenza soleggiata con picchi di 36°C in Puglia, 35°C in Sicilia e 34°C in Calabria. Tutti al mare fino all'ultimo momento estivo. Durante il weekend però, con la formazione del ciclone equinoziale, i fenomeni si estenderanno anche al Sud con rovesci forti che raggiungeranno già sabato mattina la Campania e la Sicilia, poi tutto il meridione entro la sera.

Al Centro sabato - come evidenzia Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it - è prevista una fase di spiccato maltempo così come al Nord-Est, mentre al Nord-Ovest potrebbero arrivare momenti più asciutti. Infine, domenica 24 settembre, con il ciclone in azione, il tempo sarà molto perturbato su gran parte d'Italia, soprattutto al Sud e sul medio Adriatico anche se si teme la risalita di un fronte molto attivo di piogge e rovesci verso la Romagna e il Triveneto.

LE PREVISIONI METEO

Oggi, giovedì 21 settembre - Al nord: piogge sparse in un contesto simil-autunnale. Al centro: arrivano piogge diffuse, specie sulle tirreniche, ma al mattino. Al sud: temporali in Campania, soleggiato su estremo sud con caldo africano.

Domani, venerdì 22 settembre - Al nord: piogge anche forti in un contesto simil-autunnale. Al centro: piogge sparse localmente intense specie in Toscana e Lazio, ventoso. Al sud: nuvolosità variabile, ancora caldo in Sicilia.

Sabato 23 settembre - Al nord: piogge anche forti in un contesto autunnale, specie al Nord-Est. Al centro: piogge diffuse localmente intense, calo termico. Al sud: maltempo in arrivo con temporali, vento e calo termico.

Tendenza: ciclone equinoziale sull'Italia, periodo di maltempo diffuso.