Pioggia, vento, ma anche neve. Sull'Italia arriva l'inverno, con un ciclone che porterà con sé a partire da domenica anche il gelo polare. Dopo un periodo mite e soleggiato, sono queste le previsioni meteo degli esperti a partire da oggi, 5 gennaio 2024.

Ciclone della Befana sull'Italia, cosa dicono gli esperti

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma quindi che nelle prossime ore una saccatura nord atlantica, colma di aria più fredda ed instabile, raggiungerà il Mediterraneo centrale favorendo la genesi di un ciclone: il Ciclone della Befana porterà subito un peggioramento, già dalla vigilia dell’Epifania, su Nord Ovest e regioni tirreniche, poi dal pomeriggio anche verso il Nord Est.

Nelle prime ore della giornata piogge anche moderate raggiungeranno tutto il Nord Ovest con nevicate sulle Alpi occidentali fino ai 700 metri; dall’ora di pranzo troveremo maltempo anche sul Triveneto e tra Toscana, Sardegna e Lazio. La neve cadrà abbondante sulle Alpi occidentali, con accumuli massimi fino a 40 cm in 24 ore. Il ciclone sarà accompagnato da venti in rinforzo, specie lungo le coste.

Le piogge, il vento e le nevicate spazzeranno via le masse d’aria tiepide, ricordo di un autunno che non c’è più, da tutto il territorio: anche sulle regioni meridionali il calo termico sarà diffuso. Il maltempo colpirà soprattutto il Triveneto con precipitazioni eccezionali, sono previsti fino a 100 mm in 24 ore sul Friuli e non solo. Tutte queste precipitazioni, oltre i 600-800 metri, saranno a carattere nevoso ed è prevista una nevicata importante con accumuli fino a 50-70 cm in 24 ore sulle Alpi centro-orientali. Il vento soffierà molto forte su Alpi, Sud e Sardegna.

Domenica 7 gennaio il Ciclone delle Befana si sposterà verso il Medio Adriatico ‘risucchiando’ aria gelida dai Balcani, di lontane origini russe e polari. Il calo termico sarà ancora più accentuato, accompagnato da venti di Bora sull’Alto Adriatico, e favorirà nevicate fino a quote collinari anche sulla dorsale appenninica. Le piogge più intense colpiranno la Romagna, le Marche e il Basso Tirreno. Infine, i venti soffieranno fino a burrasca fortissima sulle Isole Maggiori e i collegamenti marittimi saranno difficoltosi.

Il weekend regalerà dunque un cambio di stagione importante, ma alcune sorprese potrebbero spuntare con la fine delle festività natalizie: la prossima settimana non sono escluse nevicate a bassa quota su regioni che fino ad ieri registravamo massime di 20 gradi.

Fiocchi bianchi saranno possibili tra lunedì e mercoledì su Marche, Umbria ed Abruzzo, fino a quote di bassa collina: il Ciclone della Befana sarà ricordato dunque almeno fino al 10 gennaio, per lo scombussolamento meteo provocato e per il richiamo di aria russa polare verso l’Italia.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 5. Al nord: forte maltempo, neve a quote collinari. Al centro: maltempo con piogge forti in Sardegna e sul versante tirrenico. Al sud: peggioramento in serata. Sabato 6. Al nord: forte maltempo, neve a quote collinari. Al centro: maltempo con piogge intense; venti forti in Sardegna. Al sud: maltempo con vento in rinforzo.

Domenica 7. Al nord: precipitazioni sul Nord-Est, neve a quote collinari; vento forte. Al centro: maltempo con piogge intense, neve in Appennino fino a quote collinari; vento forte. Al sud: maltempo con vento in rinforzo.

Tendenza: ancora tempo instabile e freddo con piogge; nevicate a quote collinari specie sulle regioni adriatiche, temperature in diffuso e sensibile calo almeno fino a mercoledì 10.