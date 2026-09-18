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Meteo fine settimana, da Nord a Sud: ecco dove torna il sole e per quanto

La perturbazione atlantica porta ancora piogge e rovesci sparsi sul Centro-Nord, mentre si registra una flessione delle temperature nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni

Sole coperto in parte dalle nuvole - (123Rf)
Sole coperto in parte dalle nuvole - (123Rf)
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18 settembre 2026 | 08.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una perturbazione atlantica sta attraversando l'Italia, scivolando gradualmente verso il meridione. Perturbazione che porta ancora piogge e rovesci sparsi sul Centro-Nord, mentre si registra una flessione delle temperature nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni.

La giornata di oggi, venerdì 18 settembre, sarà caratterizzata da condizioni di variabilità atmosferica, con rovesci di breve durata alternati ad ampie pause asciutte. Fino alla tarda mattinata le precipitazioni risulteranno più probabili su Nord-Ovest, Friuli, Medio Adriatico, Lazio, Campania e Sicilia. Nel corso del pomeriggio l'instabilità si sposterà prevalentemente al Centro-Sud con piogge più diffuse sul versante adriatico, mentre al Nord subentrerà un generale esaurimento dei fenomeni sottolinea iLMeteo.it.

Fine settimana: le previsioni

Nel corso del weekend il fronte instabile completerà il suo passaggio verso le regioni meridionali. Sabato si prevedono ancora piogge sparse al Centro-Sud e nuvolosità priva di precipitazioni al Settentrione, in un contesto di progressivo miglioramento. Domenica la stabilità atmosferica tornerà a prevalere su quasi tutto il Paese grazie al consolidamento di un'area di alta pressione tra Spagna e Francia; residui rovesci e locali temporali rimarranno confinati al Meridione.

La posizione decentrata verso ovest dell'anticiclone potrebbe lasciare scoperto il margine orientale della Penisola, esponendolo alla discesa di correnti più fresche di provenienza nord-europea. Qualora questa proiezione venisse confermata, tra mercoledì e venerdì della prossima settimana si profilerebbe una flessione contenuta tra 2 e i 4°C sul versante adriatico e al Sud, accompagnato da un rinforzo della ventilazione. Trattandosi di un'evoluzione a più di cinque giorni, il quadro necessita di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti modellistici.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 18 settembre - Al Nord: piogge sparse. Al Centro: piogge e rovesci sparsi. Al Sud: quadro instabile con piogge e temporali.

Domani, sabato 19 settembre - Al Nord: nuvoloso senza precipitazioni. Al Centro: piogge e schiarite soleggiate. Al Sud: piogge sparse, locali rovesci di moderata o forte intensità in Sardegna.

Domenica 20 settembre - Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato a tratti nuvoloso. Al Sud: piogge sparse.

Tendenza - inizio di settimana soleggiato poi probabile nuovo passaggio perturbato.

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meteo meteo italia meteo italia weekend meteo italia news
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