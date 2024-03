Maltempo infinito sull'Italia. Anche la prossima settimana inizierà infatti con piogge, temporali e pure nevicate su molte delle nostre regioni. Poi, con il passare dei giorni, potrebbe arrivare una svolta.

Previsioni

Nel corso di domenica 10 marzo un insidioso ciclone impatterà sull'Italia provocando tante piogge e temporali al Centro Nord con nevicate abbondanti sulle montagne. Il maltempo, collegato a questo vortice, continuerà poi a insistere in avvio della prossima settimana. Secondo gli ultimi aggiornamenti, durante la giornata di lunedì 11 marzo a rischio precipitazioni saranno soprattutto il Nord e il Centro-Sud (specie versante tirrenico). Piogge battenti sono attese su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Su questi settori e su tutto il medio e basso Tirreno soffieranno inoltre intensi venti di Libeccio con raffiche fino a quasi 50 km/h.

Tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo avremo ancora una forte instabilità tipicamente primaverile con la possibilità di improvvisi rovesci temporaleschi alternati ad ampie pause soleggiate in particolare sulle regioni centro meridionali e in maniera più localizzata al Nord Est. Altrove, invece, le condizioni meteo andranno via via migliorando, con più sole e un primo rialzo delle temperature.

Poi ecco la possibile svolta. L'alta pressione tornerà timidamente a riconquistare lo spazio perduto distendendosi sul bacino del Mediterraneo: da giovedì 14 marzoè lecito dunque attendersi una maggiore stabilità atmosferica, con temperature in aumento, specie nei valori massimi.

Saremo davvero di fronte a una svolta dopo le tante piogge delle ultime 2 settimane? Per ora dei segnali di cambiamento paiono esserci, vedremo se questa tendenza verrà confermata, vi terremo aggiornati.