I termometri, nelle ore centrali del giorno e nel primo pomeriggio, potrebbero registrare picchi prossimi ai 20°C, in particolare al Sud e nelle due Isole Maggiori

Stop all'inverno sull'Italia con l'anticiclone africano che farà salire le temperature, portando così un caldo anomalo. Temperature che saliranno, soprattutto nei valori massimi, soprattutto sulle aree montuose, sulle Isole maggiori e al Sud, mentre al Nord, in pianura, col passare dei giorni avremo sempre più a che fare con il ritorno di banchi di nebbia notturni e foschie mattutine, (occhio specialmente alla Valle Padana e alle aree interne del Centro).

Durante le giornate di oggi, mercoledì 24 gennaio, e domani, giovedì 25, fa presente ilMteo.it in un contesto meteorologico caratterizzato da cieli in prevalenza azzurri, assisteremo a un'evidente anomalia climatica: i termometri, nelle ore centrali del giorno e nel primo pomeriggio, potrebbero registrare picchi prossimi ai 20°C, in particolare al Sud e nelle due Isole Maggiori. Al Nord, soprattutto al Nordest, le temperature saranno leggermente inferiori a causa di nebbie notturne e di foschie anche persistenti durante il giorno.

Queste condizioni climatiche stabili e di caldo fuori stagione ci accompagneranno quanto meno fino alla fine della settimana, weekend compreso.