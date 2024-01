In settimana torna l'anticiclone africano sull'Italia, con temperature oltre 20 gradi al Sud. Già da oggi, lunedì 22 gennaio, un vastissimo campo di alta pressione, accompagnato da aria calda in quota, si espanderà sull'Europa centro-occidentale, bloccando di fatto qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord.

Solamente nella serata odierna qualche piovasco potrà raggiungere la Liguria di Levante, la Toscana e la Romagna, prima di un rapido miglioramento anche su queste zone si legge su iLMeteo.it. L'anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature: solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi scarti rispetto alla media climatica di +10°C, proprio sul bacino del Mediterraneo. Questo scenario del tutto anomalo e segno evidente dei cambiamenti climatici in atto persisterà per gran parte della settimana: registreremo infatti un'assenza pressoché totale di precipitazioni e, soprattutto, un caldo fuori stagione. La giornata più calda sarà molto probabilmente giovedì 25 gennaio, con punte massime fin verso i 20°C in particolare al Centro Sud (lato tirrenico) e sulle due Isole Maggiori

Oggi, lunedì 22 gennaio - Al nord: soleggiato e freddo; piovaschi in Liguria. Al centro: bel tempo, ma freddo; nubi in aumento. Al sud: sole ma clima invernale.

Domani , martedì 23 gennaio - Al nord: foschie in pianura, soleggiato altrove. Al centro: cielo irregolarmente nuvoloso. Al sud: bel tempo prevalente.

Mercoledì 24 gennaio - Al nord: più nubi su pianure e coste, soleggiato sui rilievi. Al centro: poco nuvoloso e asciutto. Al Sud: tutto sole.

TENDENZA: va affermandosi sempre più un campo di alta pressione africana.