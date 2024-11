E’ iniziato un nuovo 'mese estivo', con temperature che continuano a essere ben al di sopra la media e fino a 8°C in più sulle Alpi. In alcune zone d’Italia sembra insomma di essere ancora in estate, specie in montagna e al Centro-Sud. Da domani, domenica 3 novembre, ci saranno lievi disturbi orientali, con venti da est meno caldi e meno umidi: le massime scenderanno di 2-3 gradi, ma avremo anche meno nebbie in Val Padana e meno smog e prevarrà ancora il sole. Almeno fino a mercoledì 6 novembre poi l’anticiclone africano dominerà quasi incontrastato, a garanzia di un tempo ampiamente stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni sottolinea iLMeteo.it.

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore le massime saranno sempre simil-estive: a Oristano toccheremo i 27°C, ad Agrigento e Catania intorno ai 26°C, notevoli poi anche i 23-24°C di Latina, Napoli e Roma. Insomma sembrerà di essere ancora ai primi di settembre. Il sole accompagnerà quasi tutti gli italiani durante il ponte di Ognissanti: da prestare attenzione solo alle ultime nebbie che potranno insistere in Pianura Padana e a qualche addensamento nuvoloso sulle Isole Maggiori. Come detto, venti da est (deboli ma continui) porteranno un lieve calo delle massime da domenica in poi: la prossima settimana sarà sempre soleggiata e piacevole, ma con valori pomeridiani tra i 20 e i 23°C al Centro-Sud; al Nord le massime scenderanno intorno ai 13-15°C, abbandonando i 20°C degli ultimi giorni. Saremo comunque sempre sopra la media del periodo.

Cosa succede la prossima settimana

Da giovedì 7 novembre qualcosa però potrebbe cambiare: le correnti orientali più fresche, a contatto con il mar Mediterraneo ancora caldo per la stagione, potrebbero favorire gradualmente la formazione di una bassa pressione sul Tirreno meridionale in grado di guastare un po’ il tempo al Sud.

Oggi, sabato 2 novembre - Al Nord: possibili foschie o nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso. Al Centro: bel tempo, qualche nuvola in Sardegna. Al Sud: bel tempo, qualche nube in Sicilia.

Domenica, 3 novembre - Al Nord: possibili foschie in pianura, cielo poco nuvoloso. Al Centro: bel tempo, qualche nuvola in Sardegna, leggero calo termico. Al Sud: bel tempo, qualche nube in Sicilia, leggero calo termico.

Lunedì, 4 novembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso, locali addensamenti sul settore occidentale. Al Centro: bel tempo, leggero calo termico. Al Sud: bel tempo, qualche nube in Sicilia, leggero calo termico.

TENDENZA - tempo ancora stabile e mite per molti giorni con la persistenza dell'anticiclone nordafricano sull’Italia.