In arrivo la prima svolta meteo sull'Italia. Già da oggi, martedì 20 febbraio, infatti il meteo è destinato a subire un cambiamento prima di un ulteriore peggioramento che riporterà tanta pioggia, vento e anche la neve. I primi segnali di cambiamento si manifesteranno attraverso il passaggio di un vortice ciclonico di rapida evoluzione che, nel corso della giornata, influenzerà soprattutto il Sud e la Sicilia, aree che saranno caratterizzate da un compatto manto nuvoloso associato a precipitazioni irregolari. Sul resto del Paese, invece, le condizioni meteorologiche si manterranno ancora tutto sommato stabili, con parziale soleggiamento.

Domani, mercoledì 21 febbraio, ci sarà una generale staticità del tempo su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per ultime precipitazioni attese sulla Sicilia si legge su iLMeteo.it.Da giovedì 22 febbraio è atteso l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che causerà un marcato deterioramento delle condizioni meteorologiche, prima nelle regioni settentrionali dove il cielo si farà progressivamente più coperto e dove si registrerà il ritorno della pioggia e anche della neve sui rilievi alpini. Durante la giornata, si prevede un progressivo incremento della nuvolosità anche al Centro, sebbene il tempo dovrebbe rimanere asciutto. Al Sud, invece, avremo una maggiore stabilità atmosferica.

In seguito, la perturbazione proseguirà il suo cammino verso Sud, condizionando l'intera giornata di venerdì 23 febbraio: il tempo andrà peggiorando diffusamente al Nordest ed in seguito sulle regioni tirreniche del Centro e al Sud, con piogge e rovesci anche intensi, localmente sotto forma di nubifragio, specie in Campania.