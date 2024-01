Ancora pioggia e qualche nevicata sull'Italia con un vortice ciclonico che manterrà, quanto meno su parte del Paese, condizioni di tempo instabile oggi giovedì 11 gennaio fino a domani venerdì 12. Il maltempo colpirà parte del Sud e la Sardegna e poi anche la Sicilia e il settore ionico della Calabria. Da segnalare inoltre la neve che farà la sua comparsa sull'Appennino meridionale. Isolati piovaschi potranno interessare anche il resto del Centro-Sud, in particolare il versante adriatico e il Lazio. Maggiori rasserenamenti, invece, sono previsti al Nord, in un contesto climatico peraltro gelido di notte e al primo mattino.

Il ciclone inizierà a perdere la sua forza, per poi abbandonare l'Italia, solamente nel corso della giornata di domani si legge su iLMeteo.it, quando residue piogge potranno attardarsi, specie in mattinata, sulla Sardegna meridionale, in Sicilia e su alcuni tratti della Calabria ionica, mentre altrove si faranno strada schiarite via via sempre più generose grazie ad timido aumento della pressione atmosferica.

Se tutto verrà confermato, infatti, il prossimo weekend potrebbe iniziare all'insegna di un debole ritorno dell'anticiclone, quel che basta per garantire un sabato 13 gennaio dall'atmosfera decisamente più stabile e tranquilla su gran parte del Paese, seppur in un contesto climatico gelido.