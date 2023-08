Meteo Milano, allerta maltempo da domani per rischio temporali

Allerta maltempo a Milano domani per un'area di forte instabilità meteo. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta gialla (rischio ordinario) a partire dal pomeriggio di oggi e arancione (rischio moderato) a partire dalle prime ore di domani mattina, per rischio temporali.

A seguito del violento temporale che si è abbattuto sulla città nei giorni scorsi, il Comune di Milano ha predisposto la chiusura e il divieto di accesso a tutti i parchi recintati. Durante le allerte meteo e quindi dal pomeriggio di oggi vige anche il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte. Considerata la situazione meteo avversa si raccomanda altresì di evitare le aree con impalcature dei cantieri, dehors e tende e a proprietari si chiede di metterle in sicurezza.

È importante anche provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. È stata decisa per domani anche la chiusura dei cimiteri e dei mercati posti sotto gli alberi: Crema, Canaletto, Pagano e Pistoia. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile resta attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.