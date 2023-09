Torna il maltempo su parte dell'Italia tra oggi e domani secondo le ultime previsioni meteo. Nel corso della settimana appena iniziata infatti un ciclone in arrivo dai Balcani insidierà l'anticiclone africano Bacco, provocando anche lo sviluppo di numerosi temporali pronti a colpire alcune regioni del Sud del nostro Paese. E sulle aree sferzate da piogge e temporali, la colonnina di mercurio scenderà anche di diversi gradi.

Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, comunica che dopo un weekend in prevalenza caldo e soleggiato, ecco che già nella giornata odierna un piccolo ciclone si staccherà, isolandosi, da una bassa pressione presente sulla Scandinavia. La "goccia fredda" viaggerà quindi dall'Europa orientale fino alle isole della Grecia per poi raggiungere il Mar Ionio. Da questa posizione riuscirà a provocare un rinforzo dei venti freschi dai quadranti orientali (venti di Grecale) non solo al Sud, ma anche sul resto del Paese. E tra domani, martedì 5 e mercoledì 6 settembre, arriverà un'escalation temporalesca ecco che le correnti di Grecale si intensificheranno, dando origine ad una fase di tempo molto instabile al Sud. Per questa ragione ci attendiamo un'escalation temporalesca con fenomeni a tratti forti, accompagnati pure da qualche grandinata. I fenomeni più intensi si registreranno soprattutto sui settori ionici calabresi e siciliani, dove si potranno cumulare fino a 40 mm in 24 ore, equivalenti a 40 litri di pioggia per metro quadrato.

A seguire, tra giovedì 7 e sabato 9 settembre, mentre continuerà a fare un caldo bel tempo al Centro-Nord, la goccia fredda inizierà a perdere via via di energia, ma sarà ancora in grado di provocare qualche fenomeno temporalesco sulle regioni del Sud. Solo da Domenica 10 settembre l'anticiclone africano tornerà a dominare la scena anche al Sud, con un tempo via via più stabile, soleggiato e anche caldo per il periodo.

Oggi, lunedì 4 settembre - Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro: nubi irregolari. Al sud: tante nuvole, venti da nordest e piovaschi in Calabria.

Domani, martedì 5 settembre - Al nord: più nubi sulle zone di pianura del Nordovest, calo termico. Al centro: tutto sole. Al sud: diffusamente instabile sulla Calabria e sui settori ionici siciliani.

Mercoledì 6 settembre - Al nord: bel tempo prevalente, tutto sole. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al sud: piogge e temporali sui settori ionici siciliani e calabresi.

Tendenza - ancora instabile al Sud fino a venerdì, mentre sul resto del Paese avremo un maggiore e più ampio soleggiamento in un contesto termico caldo per il periodo.