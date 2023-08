Meteo oggi, il gran caldo sta per tornare in Italia: ecco quando

Il gran caldo sta per tornare in Italia con l'anticiclone africano. Dopo un inizio di settimana con residui temporali per oggi lungo la fascia adriatica e al Sud peninsulare, il tempo è destinato a migliorare molto rapidamente secondo le previsioni de iLMeteo.it. L'estate si riaffaccerà a partire da mercoledì 9 agosto e giovedì 10.

Le temperature aumenteranno in particolare sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 34/35°C durante le ore pomeridiane. Addirittura, in città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 36/37°C. Queste condizioni meteo climatiche potrebbero accompagnarci per parecchi giorni, almeno fino a Ferragosto.

