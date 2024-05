Nubifragi al Settentrione, allerta arancione in Lombardia. Da Roma in giù sembra estate

Meteo estremo oggi in Italia, divisa a metà tra pioggia e sole, temporali e temperature alte, nubifragi al Nord e caldo africano al Sud. Se Milano deve fare i conti con l'allerta meteo arancione per i temporali, da Roma in giù sembra piena estate.

Le previsioni confermano l'arrivo della seconda perturbazione associata ad un ciclone stazionario sulla Normandia: dalla Francia le piogge colpiranno il Nord e la Toscana; altrove le condizioni diverranno sempre più calde, ma anche lattiginose a causa di abbondante pulviscolo sahariano in arrivo dal Sahara, come evidenzia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

Pioggia e allerta meteo al Nord

Nelle prossime ore continuerà l'allerta meteo: nubifragi sparsi colpiranno soprattutto Liguria di Levante, Alta Toscana, dalla Lombardia al Friuli; dal pomeriggio il maltempo diverrà ancora più diffuso e insisterà pure il rischio di Supercelle temporalesche tra Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia: particolarmente colpito risulterà il Triveneto, ma attenzione un po’ su tutta la Pianura Padana.

Estate al sud

Non mancheranno temporali anche in Toscana, a macchia di leopardo, mentre sul resto della Penisola e sulle Isole Maggiori il tempo sarà caldo e stabile, non per questo sempre limpido, anzi: sono previste velature a tratti compatte sul meridione, seppur con massime estive fino a 35°C a Ragusa, 34°C a Foggia e Siracusa e con 30°C anche a Napoli e sulla Costiera Amalfitana.

Come cambia il meteo domani e nel weekend

Venerdì 17 arriverà un deciso miglioramento pure al Nord, anche se insisteranno dei temporali su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti. Le temperature massime potranno toccare i 37°C nelle zone interne della Sicilia ed il sole tornerà a prevalere su buona parte dello Stivale. Buone notizie in arrivo Venerdì 17, ma non durerà.

Durante il weekend torneranno infatti le piogge, questa volta dove non sono cadute in questi ultimi giorni di forte maltempo al Nord: è previsto infatti un tempo molto variabile al Sud, con rovesci in arrivo sul Basso Tirreno (in particolare tra Sicilia e Calabria) e anche domenica ritroveremo frequenti piogge in transito su tutte le regioni centromeridionali salvo in Toscana e sul nord delle Marche. Per quanto riguarda il Settentrione, dopo il maltempo estremo di queste ore, una tregua prima di riaprire gli ombrelli tra lunedì e martedì. L’Estate, quella vera, sembra ancora lontana, nonostante i 34-37°C del meridione.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 16. Al nord: rischio supercelle temporalesche con grandine. Al centro: sole a tratti velato e caldo estivo, rovesci sull’alta Toscana. Al sud: sole a tratti velato e caldo estivo.

Venerdì 17. Al nord: miglioramento salvo rovesci su Alpi e pianura adiacenti. Al centro: bel tempo prevalente, caldo. Al sud: soleggiato e caldo.

Sabato 18. Al nord: qualche pioggia in Piemonte, sole altrove. Al centro: piogge su Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud: piogge irregolari, locali temporali.

TENDENZA: domenica con altri rovesci al Centro-Sud, localmente insistenti. Inizio settimana con altre piogge al Centro-Sud dirette poi verso il Nord.