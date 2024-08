Il caldo afoso sta per tornare sull'Italia. Nelle prossime ore sono previsti gli ultimi rovesci tra Abruzzo e Molise e, a macchia di leopardo, al meridione specie a ridosso dei rilievi e in Calabria. Le temperature, dopo essere scese diffusamente fino a valori autunnali (25°C di massima al Centro-Nord), torneranno subito a salire fino a numeri tipicamente estivi. Anzi, tornerà il caldo. Sono previste, subito, punte di 35°C a Firenze e Roma e, durante il weekend, anche 37-38°C sulle Isole Maggiori, con ‘le classiche afose’ Terni, Bolzano e Ferrara sui 36°C. Insomma torna il caldo, non quello super-africano, ma a tratti molto afoso sottolinea iLMeteo.it.

Da domani, giovedì 22 agosto, spazio dunque al ritorno dell’estate con tanto sole fino a domenica. Una buona notizia per tutti i vacanzieri, spaventati dal ciclone guasta-estate che per fortuna si sta allontanando velocemente. Attenzione, però, a una nuova minaccia dall’Atlantico: già domenica sera potrebbero arrivare piogge e rovesci dalla Francia. Al momento sembra che la perturbazione tenda verso un importante ‘cut-off’, un taglio netto in due: una parte del fronte scivolerà a nord delle Alpi mentre il vero cut-off, una circolazione depressionaria chiusa, punterà Sardegna e Sicilia.

Se così fosse, da lunedì e per alcuni giorni, avremmo forte maltempo sulle Isole Maggiori e verso il Sud con un break estivo importante, mentre al Centro-Nord il sole resterebbe prevalente salvo un guasto iniziale.

Oggi, mercoledì 21 agosto - al Nord: sereno o poco nuvoloso salvo isolati rovesci sulle Dolomiti. Al Centro: cielo poco nuvoloso. Al Sud: ultimi rovesci poi migliora.

Domani, giovedì 22 agosto - al Nord: molte nubi, caldo, alcuni piovaschi sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo, più nubi in Sicilia e sui rilievi.

Venerdì 23 agosto - al Nord : soleggiato e caldo. Al Centro: isolato temporale sull’aquilano, sole e caldo altrove. Al Sud: soleggiato e caldo.

TENDENZA - bel tempo fino a domenica poi perturbazione atlantica in arrivo.