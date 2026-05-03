Dopo un weekend di 'quasi estate' sull'Italia, arriva il ribaltone con il ritorno del maltempo
Dopo un weekend di 'quasi estate' sull'Italia, arriva il ribaltone meteo con il ritorno della pioggia. La prima domenica del mese va in archivio con sole e temperature ben sopra i 20 gradi. Da lunedì 4 maggio, però, ecco il cambiamento evidente. Merito - o colpa - di una poderosa perturbazione atlantica che si avvicinerà all'Italia dando il via a una fase di intenso maltempo. La pioggia si farà viva iniziamente sulla Sardegna e al Nord-ovest. Quindi, in maniera più localizzata sulle coste della Toscana.
La fase clou del peggioramento è prevista tuttavia per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Al momento le regioni maggiormente a rischio paiono essere quelle settentrionali (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli) e quelle tirreniche (Toscana e Lazio) dove non mancheranno piogge battenti e grandinate. Questa condizione potrebbe portare a cumuli di pioggia con punte locali fino a 150 mm, ovvero la quantità d'acqua che solitamente cade in un intero mese concentrata in poche ore sottolinea iLMeteo.it.
Lunedì 4 maggio - Al Nord: nuvoloso, piogge su Piemonte, Val d’Aosta e Liguria. Al Centro: nubi in aumento, piovaschi in Toscana entro sera. Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso, ma peggiora in Sardegna.
Martedì 5 maggio - Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: pioggia sui settori tirrenici. Al Sud: piogge su Campania e Puglia.
Tendenza: ancora maltempo con piogge e temporali specie al Centro-Nord.