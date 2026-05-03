Dopo un weekend di 'quasi estate' sull'Italia, arriva il ribaltone meteo con il ritorno della pioggia. La prima domenica del mese va in archivio con sole e temperature ben sopra i 20 gradi. Da lunedì 4 maggio, però, ecco il cambiamento evidente. Merito - o colpa - di una poderosa perturbazione atlantica che si avvicinerà all'Italia dando il via a una fase di intenso maltempo. La pioggia si farà viva iniziamente sulla Sardegna e al Nord-ovest. Quindi, in maniera più localizzata sulle coste della Toscana.

La fase clou del peggioramento è prevista tuttavia per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Al momento le regioni maggiormente a rischio paiono essere quelle settentrionali (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli) e quelle tirreniche (Toscana e Lazio) dove non mancheranno piogge battenti e grandinate. Questa condizione potrebbe portare a cumuli di pioggia con punte locali fino a 150 mm, ovvero la quantità d'acqua che solitamente cade in un intero mese concentrata in poche ore sottolinea iLMeteo.it.

Nel dettaglio

Lunedì 4 maggio - Al Nord: nuvoloso, piogge su Piemonte, Val d’Aosta e Liguria. Al Centro: nubi in aumento, piovaschi in Toscana entro sera. Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso, ma peggiora in Sardegna.

Martedì 5 maggio - Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: pioggia sui settori tirrenici. Al Sud: piogge su Campania e Puglia.

Tendenza: ancora maltempo con piogge e temporali specie al Centro-Nord.