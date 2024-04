Mezzogiorno, Lo Bosco (Rfi): "Zes unica valorizza ruolo Sicilia"

“La Zes unica valorizza il ruolo della Sicilia, che è piattaforma strategica nel Mediterraneo. Si tratta di armonizzare le reti infrastrutturali e finalmente, come diceva già il Libro bianco 2001 dell’Unione europea, realizzare per il trasporto delle merci una intermodalità virtuosa. Bisogna puntare far crescere le ferrovie e le vie del mare creando degli interporti, degli autoporti, creando una interconnessione della rete con i porti, ma anche con gli aeroporti, perché ci sono delle merci che viaggiano con sistema a cargo". Così Dario Lo Bosco, presidente di Rfi, parlando a margine del convegno 'Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno?' organizzato, a Palermo, dalla Fondazione Magna Grecia.

"Con la regia del governo Meloni - prosegue - con il ministro Fitto e con il ministro dei Trasporti Salvini si tratta di ottimizzare questa rete infrastrutturale, perché una rete infrastrutturale ha un valore che cresce al quadrato con il grado di interconnessione dei nodi".