"Mi hai tradito", lascia la fidanzata alla festa per l'annuncio di nozze

"Dovrei annunciare che a ottobre ci dobbiamo sposare, poi riflettendo ho pensato che questo non è un regalo per lei ma più per me...". Inizia così, con l'annuncio di un matrimonio che non sarà mai celebrato, la clamorosa rottura del fidanzamento tra Massimo Segre e Cristina Seymandi. Rottura immortalata in un video girato la sera del 27 luglio scorso, diventato virale sui principali siti di informazione e commentato da migliaia di persone sui social. Tutte, o quasi, dalla parte del (non più) futuro sposo. "Figura notissima della finanza torinese, appartenente a una delle più in vista famiglie subalpine, legata direttamente con Carlo De Benedetti", spiega Dagospia, è stato Segre a voler sorprendere nel modo più inaspettato gli ospiti di quella che doveva essere la serata con annuncio del fidanzamento con "l'ex collaboratrice di Chiara Appendino nella parentesi pentastellata a Palazzo civico e poi candidata al Consiglio comunale con la lista di centrodestra Torino Bellissima". La notizia, circolata ormai su tutti i principali quotidiani, era stata anticipata già un paio di settimane fa da 'Lo Spiffero', che ha quindi pubblicato il video della rottura su Youtube.

"Qual è il regalo da fare a Cristina? Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. In questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare una persona, un noto avvocato, a cui tiene chiaramente più che a me", dice Segre nel video rivolto agli ospiti dopo aver fatto avvicinare la fidanzata, alla quale poi decide di rivolgersi: "Cara Cristina, so di quanto tu ne sia innamorata dal punto di vista mentale e sessuale come hai avuto modo di confidarti. So anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale. Cari amici, non pensiate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui stasera termino la mia convivenza con lei", le parole del finanziere, che continua: "A sua mamma, povera donna, cosa ha detto perché avesse timore che sua figlia avesse timore nel dormire con me? Io che una donna non la sfiorerei se non con un fiore. La verità sulla nostra rottura - rimarca l'uomo di fronte alla compagna incredula - è una banale storia d’infedeltà addirittura preconiugale".

"Sono deluso, ho il cuore a pezzi - continua Segre, che aggiunge -, mi faccio la colpa di non aver capito come una donna non possa davvero amarti. Cara Cristina a Mykonos vai con il tuo avvocato, sii felice con lui. Come sai è tutto pagato, come il viaggio in Vietnam con tua figlia, una splendida e seria ragazza che mi dispiace che debba essere toccata da questa situazione. Se vorrai - assicura - al tuo ritorno potremo valutare come proseguire una collaborazione professionale, la nostra storia insieme finisce stasera. Ti auguro di essere felice con il tuo nuovo compagno e di continuare a brillare nella vita come hai fatto in questi anni", conclude nel silenzio di invitati e ormai ex futura sposa girando le spalle.

Dalle pagine de La Stampa, ecco però arrivare a distanza di settimane la replica della diretta interessata. "I giorni dopo la festa - spiega Cristina Seymandi - non ho dormito. È stata un doccia ghiacciata. Ma ora sì, dormo. Comincio a viverla con il giusto distacco. È stata una pagliacciata, diciamo la verità. Non eravamo 150, eravamo 45 ed erano quasi tutti amici miei. Lui deve essere stato preso in mezzo da qualcuno, ha deciso di fare una figuraccia lui per primo, che è un personaggio di primo piano. Pensi che quando se n’è andato, ed era casa sua, ha dovuto farlo accompagnato da quattro body guard: aveva orchestrato tutto".

E lei è andata via subito? "Certo. Che dovevo fare? In quella casa non rimetterò più piede. Ora sono in vacanza, dovevamo partire il giorno dopo per Mikonos si figuri, le valigie erano già pronte...". E alla domanda se a Mikonos ci andrà da sola, Seymandi ride e replica: "Se vado via andrò via sola. Ma vi assicuro che le persone che lui ha citato sono tutti fantasmi. E, a proposito di tradimenti, lui deve pensare a se stesso in primis".

Per Seymandi, "lui è un uomo molto vendicativo. Ma io non mi sento scalfita. La verità verrà fuori. E ripeto mi spiace forse più per lui che per me. E poi per tutte le persone che sono venute fuori attorno a questa vicenda che in realtà non c’entrano nulla". Storia chiusa per sempre, quindi? "No, chiudere per sempre non posso, resta in piedi il lavoro e non posso permettermi di perderlo. Ma no, dopo quella sera non ci siamo più sentiti".

"Senti da che pulpito viene la predica", commenta poi sulle pubbliche accuse di tradimento, aggiungendo: "Lui in questo periodo era molto stanco. E guardandolo ho pensato: 'Questo è impazzito'. Ma sono certa che c’è qualcuno dietro di lui che ha soffiato sul fuoco, insomma, l’ha manipolato". Organizzato ad arte, secondo la donna, anche il video "visto l’uso che ne è stato fatto". Ora, spiega, "voglio riposarmi. tanto sono già in vacanza. Ma non pensatemi stracciata. Non me l’aspettavo, questo sì, ma ci vuole ben altro per piegarmi".