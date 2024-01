Micari e Salvo: "Caro voli, sbagliato puntare su sconti"

"Anche in occasione della conferenza stampa convocata per festeggiare i successi del primo anno di Governo regionale, il Presidente Schifani ha confermato la sua pervicace volontà di continuare con la politica degli sconti per ovviare al problema del caro-voli da e per la Sicilia. Più volte ci siamo pronunciati contro i limiti di questa strategia estemporanea, pensata per affrontare l’emergenza di fine anno". Così, l'ex rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari, Responsabile Trasporti Italia Viva Sicilia e Giuseppe Salvo, Professore di Tecnica ed Economia dei Trasporti Università di Palermo. Proprio stamattina il Governatore Schifani ha denunciato di registrare "con preoccupazione un nuovo caro-voli in occasione della Pasqua. Sono convintissimo che dietro a questi fenomeni ci sia un'ovvia speculazione", ha detto. "In primo luogo, si tratta di una politica comunque rivolta soltanto ai viaggiatori siciliani sulle tratte interne e pertanto del tutto inefficace quale strumento per favorire il turismo, sia straniero che dalle altre regioni italiane. Ma anche per gli stessi viaggiatori siciliani che volevano tornare a casa per le festività, lo sconto è stato inutile, dal momento che l’aumento del prezzo dei biglietti praticato dalle compagnie ha immediatamente superato il valore dello sconto! - dicono Micari e Salvo - Un bel regalo per le compagnie aeree, insomma: gli utenti non hanno risparmiato alcunché, solo le compagnie ne hanno tratto profitto".

"Puntare sugli sconti per fronteggiare l’emergenza è sbagliato, in quanto in ogni caso perdente nei confronti delle evidenze del libero mercato. Anche l’Antitrust ha ricordato al Governo regionale che la formulazione delle tariffe dei voli da e per la Sicilia avviene applicando le regole del revenue management, cioè del confronto tra domanda (altissima nei periodi pre-festivi) e offerta (praticamente costante nel tempo a parte limitati aggiustamenti)- aggiungono i docenti - La Regione deve invece riprendere il suo ruolo di pianificazione della mobilità per tutti le modalità di trasporto (e quindi anche per il trasporto aereo) e non solo la mera sottoscrizione di contratti di esercizio per il trasporto pubblico su gomma e su ferro. La Regione, quindi, deve prevedere interventi economici di tipo strutturale sul trasporto aereo passeggeri per assicurare la continuità territoriale (e quindi garantire il diritto alla mobilità) ai siciliani in modo continuativo durante l’anno e non solo con interventi spot nati sulla necessità di rispondere ad all’emergenza. Tutto questo attraverso il meccanismo della concorrenza, non intesa come rivalità, ma come partecipazione, volta a garantire la partecipazione delle imprese anche di altri stati membri ai mercati nazionali. Proviamo allora a formulare una proposta concreta, sperando di trovare ascolto".

E ancora: "Partiamo dal presupposto che le risorse disponibili non sono trascurabili: la Regione ha impegnato circa 33 milioni a fine 2023 ed è pronta ad impegnarne altri 20 nel 2024. Sono cifre importanti che possono costituire la copertura per lanciare una gara pubblica, internazionale, mirata alla selezione di un numero adeguato di compagnie aeree (si può in prima battuta immaginare tre compagnie) che si impegnino ad assicurare su tutto l’anno un numero di voli sulle principali tratte (voli diretti a/r che colleghino Palermo, Catania, ma anche Trapani e Comiso, lasciando alle compagnie che partecipano alla gara la possibilità di ampliare il numero e la frequenza delle rotte collegate con i 4 aeroporti siciliani (magari come elemento premiante); attribuire la giusta rilevanza ai collegamenti da/per Trapani e Comiso con l’obiettivo di incrementare l'accessibilità alle aree interne più depresse e contribuire a decongestionare gli aeroporti principali; -assicurare l’incremento della frequenza in coincidenza con le principali festività, ma anche con i periodi di maggiore impatto turistico; assicurare che anche nei periodi di massima richiesta il prezzo dei biglietti aerei per le diverse tratte considerate sia mantenuto al di sotto di un tetto massimo prestabilito nel bando".

Per Micari e Salvo "Le compagnie partecipanti alla gara dovranno formulare le loro proposte (numerosità dei voli, tariffe, incrementi delle frequenze nei periodi “caldi”, tetto sulle tariffe, in ogni caso inferiore a quanto stabilito nel bando). La scelta delle compagnie sarà naturalmente basata sull’analisi comparativa delle proposte, anche in funzione di eventuali elementi di premialità proposti dai concorrenti". "Si tratta, diremmo naturalmente, di una proposta operativa su cui lavorare, da definire nel dettaglio, da perfezionare. Ma è una proposta che incita alla concorrenza, aiuta la crescita del turismo, risponde agli interessi dei cittadini siciliani".