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"Michael Jackson è ancora vivo?": la clip girata su un autobus in Brasile scatena i social - Video

Ripreso su un mezzo di linea un anziano dai tratti identici alla popstar fa impazzire la Rete

Il misterioso sosia di Michael Jackson e uno scatto di quando era in vita
Il misterioso sosia di Michael Jackson e uno scatto di quando era in vita
21 maggio 2026 | 16.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 5 minuti

Dieci secondi di video appena girato su un autobus in Brasile. E il web impazzisce. L'anziano protagonista somiglia moltissimo a Michael Jackson. Tra teorie complottiste e curiosità, in molti si chiedono se sia solo un sosia o molto di più. La clip è diventata virale sui social e, mentre alcuni parlano di una semplice coincidenza, altri alimentano fantasie sul decesso della popstar mondiale. Michael Jackson è morto, infatti, il 25 giugno 2009 a Los Angeles in California all'età di 50 anni. La causa ufficiale della morte fu un'intossicazione di Propofol, un potente anestetico chirurgico, e benzodiazepine per cui finì nei guai il suo medico. Non esistonono conferme né sull'autenticità del video né sul contenuto. Per qualcuno potrebbe essere stato creato con l'Intelligenza artificiale.

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Sosia, opera dell'AI o fake?

In tanti ipotizzano possa trattarsi di un'opera ben riuscita dell'Ia, altri parlano di un sosia, c'è chi addirittura scrive che, in realtà sembra il Senatur, Umberto Bossi. E c'è anche chi dal Brasile dice "lo conosco quel signore con la camicia blu e gli auricolari sempre nelle orecchie: è di Campinas". Secondo alcuni Michael Jackson avrebbe finto di morire per poi nascondersi lontano dai riflettori all'estero. "Ha simulato la sua morte perché non ne poteva più" scrivono su Instagram, ma qualcuno gli fa notare che sarebbe stato poco furbo. "Certo fa finta di morire e, poi, sale su un autobus pubblico senza neanche nascondere il volto. Non ci credo". Sia come sia, è il coro di tutti, "resta e sarà sempre il nostro mito".

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sosia opera dell'AI fake teorie complottiste
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