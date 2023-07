Omicidio Michelle Causo, da analisi cellulari risposte su eventuali complici

Potrebbero arrivare dai cellulari importanti dettagli per ricostruire il movente che ha portato all’omicidio di Michelle Causo, la 17enne uccisa mercoledì scorso con almeno 6 coltellate nel quartiere di Primavalle, a Roma. Gli investigatori della Squadra Mobile eseguiranno accertamenti infatti su entrambi i telefonini sequestrati nella casa di via Dusmet, quello della ragazza e quello del coetaneo arrestato. Dal contenuto dei telefonini si potrà capire il tipo di relazione che c’era fra i due e se nei momenti dopo l’omicidio il 17enne abbia chiamato qualcuno. Il ragazzo si trova nel carcere minorile di Casal del marmo. È accusato di omicidio, aggravato da occultamento e vilipendio di cadavere.

Si attendono poi i risultati dell’autopsia che arriveranno nei prossimi giorni e dai quali si capirà l’ora della morte e se la giovane sia deceduta in pochi minuti o in un tempo più lungo.

Si terranno mercoledì intanto i funerali di Michelle. La messa, alle ore 11 presso la parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia 1104, sarà presieduta da monsignor Baldo Reina, vescovo ausiliare del settore Ovest della diocesi di Roma'. Lo fa sapere in una nota il Vicariato di Roma.

Oggi invece organizzata una fiaccolata nel nome di Michelle. Il fidanzato, con la maglietta col volto della 17enne, e gli amici, i compagni di scuola e quelli di classe. Sono decine i ragazzi che si sono dati appuntamento, davanti al liceo Gassman. Sfileranno per le strade del quartiere per tenere alto il ricordo della ragazza e chiedere giustizia. Appesi alla recinzione della scuola dove la ragazza andava ci sono palloncini azzurri con scritto 'per sempre con noi', 'Misci nei nostri cuori'.

Sul profilo Instagram aperto dal fidanzato della 17enne sono apparsi alcuni scatti. In una foto il giovane scrive 'nessuno ti può fare soffrire adesso'. In un altro l'anuncio della manifestazione a Primavalle "per ricordare il mio amore Michelle".

E "questa sera, in preparazione alla fiaccolata organizzata dalla scuola che frequentava Michelle Maria Causo, in tutte le parrocchie della prefettura di Primavalle verranno celebrate sante messe in suffragio per la ragazza.