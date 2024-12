Cosa sono il microbiota e il microbioma? Perché rappresentano una protezione contro molte infezioni oculari? Qual è la dieta dalla quale non possiamo prescindere per il benessere del nostro organismo e della nostra vista? In questo episodio del podcast "Ascolta e vedrai", scopriremo le relazioni apparentemente insospettabili tra alcune patologie oculari e i preziosi microrganismi del microbiota presenti nel nostro organismo.