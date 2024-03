Midulla (Simri): ‘Anticorpo monoclonale Rsv efficace e privo di rischi’

“I dati scientifici dimostrano che questo anticorpo monoclonale funziona molto bene ed è privo di rischi, quindi è efficace. E' stato già approvato dall'Ema e dall'Aifa, ora deve essere approvato dalla politica. In Lussemburgo, Francia, Spagna e Usa è stato già usato con ottimi risultati”. Lo ha detto Fabio Midulla, Past-president Società italiana malattie respiratorie infantili (Simri) a margine della presentazione del Manifesto “Respirare per crescere - Alleati per un’Infanzia libera dal RSV” in Senato.