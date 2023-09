Altri nove sbarchi nella notte a Lampedusa, con l'arrivo di almeno 233 migranti, nel giorno in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sono attese sull'isola. E' stato un via vai continuo di barchini con a bordo anche donne e minori soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. E sembra che altri barchini siano in arrivo.

Sono in tutto 1.950, questa mattina, i migranti presenti all'hotspot. Prevista la partenza di 640 persone con la nave Veronese diretta a Catania.

LA VISITA AL MOLO E ALL'HOTSPOT

Quella della presidente della Commissione europea sarà una visita di poche ore per toccare con mano l'emergenza che l'isola sta vivendo in questi giorni. Le due leader, che dovrebbero arrivare a metà mattinata a Lampedusa, andranno al molo Favaloro, assediato in questi giorni dai tanti barchini degli sbarchi autonomi visti attendere in fila. I due presidenti terranno dichiarazioni congiunte alle 11.20 presso l’aeroporto dell’isola, rende noto Palazzo Chigi. La premier e von der Leyen sono attese questa mattina anche all'hotspot. Secondo quanto apprende l'Adnkronos dopo l'arrivo all'aeroporto Meloni e von der Leyen, accompagnate del Prefetto di Agrigento Filippo Romano e dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, andranno nella struttura di contrada Imbriacola, che dopo i trasferimenti di centinaia di migranti, via nave, ospita circa 2.000 persone.