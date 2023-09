Migranti: CasaPound chiede il blocco navale, 'basta promesse, servono fatti'

"Dopo le promesse per accaparrarsi i voti degli elettori, il governo Meloni non ha ancora posto nessun tipo di freno all'immigrazione clandestina. Gli sbarchi continuano ad aumentare, così come naufragi e morti. Serve subito un blocco navale sulle coste libiche che impedisca le partenze e, al tempo stesso, permetta l'arresto di trafficanti e sfruttatori. Serve, soprattutto, una politica estera fatta di interventi in quei paesi dove i recenti dissesti politici stanno spalancando le porte del flusso migratorio". Così in una nota CasaPound Italia.

"Come paese centro del Mediterraneo non possiamo mantenere una posizione di immobilismo, ancor meno di fronte alle spinte neocolonialiste di Cina e Turchia che contribuiscono notevolmente a dissestare la già precaria situazione di molti dei paesi Mena. Essere 'pronti a risollevare l'Italia', slogan tanto caro all'attuale governo, significa avere il coraggio di tornare ad essere potenza in ogni campo, compreso quello geopolitico", l'appello di Cpi.