Migranti, Cei: "No a un'Europa-Erode"

Fermare la strage degli innocenti, no ad una Europa che sempre più si incammina sulla strada di Erode. Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei che si occupa di migranti nonché presidente della fondazione Migrantes, guarda con preoccupazione ai dati diffusi dall’Unicef che denunciano la morte di 289 bambini nel Mediterraneo in soli sei mesi e, in una intervista all’Adnkronos, parla anche della missione che domani porterà la premier Meloni a Tunisi con la presidente della Commissione europea e il premier olandese per parlare col presidente Saied: “Spero che gli interessi economici non siano superiori all’attenzione per i volti e le storie di migranti che stanno attraversando il Mediterraneo”.

L’esponente della Cei parte dai dati Unicef che parlano di 289 bimbi morti nel Mediterraneo in 6 mesi: “Questo dato ha due valenze: chi si mette in cammino ha anche il volto del minore, di chi viene accompagnato dalle madri verso una realtà che possa dare un futuro oltre che salvezza. Dall’altra, questa strage degli innocenti , dimostra come ci sia una indifferenza di fronte a questo volto migratorio che è il volto del minore che dovrebbe essere più tutelato e invece viene rifiutato anche nelle nostre democrazie. Tutto questo ci deve fare riflettere se sia giusto proseguire con la politica del muro e del respingimento”.

Un’Europa che si comporta come Erode? “Il parallelo ci può stare. Come Erode aveva paura che un bambino potesse turbare il suo potere e la sua sicurezza, anche l’Europa - dice mons. Perego - rischia di avere lo stesso atteggiamento e che questi bambini in cammino siano sentiti come un pericolo per la loro ricchezza, per i loro traguardi, per la loro sicurezza. I dati poi ci ripetono che nell’ultimo anno sono più che raddoppiati anche i minori non accompagnati sulle nostre coste e questo ci dice che anche la migrazione dei minori deve fare riflettere su quali percorsi di tutela costruire nel nostro contesto e in quello europeo”.

Domani che attendersi dalla missione a Tunisi nella quale si cercherà l’accordo sul tema dei migranti? “Spero - l’auspicio del presidente della Commissione Cei per i migranti mons. Perego - che non sia un terzo accordo come quello della Turchia e della Libia, che non riconosca i diritti di chi fugge e arriva in Tunisia per andare verso l’Europa e che ha bisogno di protezione internazionale. Spero che gli interessi economici non siano superiori all’attenzione per i volti e le storie di migranti che stanno attraversando il Mediterraneo. Spero che la solidarietà e la giustizia siano più importanti del profitto e del guadagno”.

Mons. Gian Carlo Perego è reduce da un viaggio a Lampedusa nel decennale della visita del Papa: “Porto con me l’immagine della celebrazione della messa richiesta dai 1.400 ragazzi presenti nel campo profughi: l'immagine del futuro dell’Europa che non può ignorare questi volti, i loro segni di tortura, anche sulle gambe per le sigarette spente, le loro ferite al volto, la voglia e il desiderio di costruire il futuro in un contesto diverso. Uno spaccato di giovani che contraddice lo spaccato di un’Europa vecchia che non si accorge che la sua rigenerazione passa attraverso l’accoglienza, non il rifiuto”.