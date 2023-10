Migranti, i 10 punti delle suore Uisg sull'accoglienza: "Fare rete e no a disinformazione"

Dieci raccomandazioni per affrontare le sfide legate ai fenomeni migratori. Questo il risultato del policy brief lanciato dall’Unione Internazionale delle Superiore Generali (Uisg) organizzazione che rappresenta oltre 600mila suore in tutto il mondo e che ha come obiettivo quello di promuovere una più profonda collaborazione tra le congregazioni femminili cattoliche. Le raccomandazioni - emerse dal Sister-led Dialogue on Migration, il secondo di un ciclo di appuntamenti su temi chiave dello sviluppo internazionale organizzati all’interno dell’iniziativa Uisg Sisters Advocating Globally, realizzata in collaborazione con il Global Solidarity Fund - sono state elaborate in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, che si celebra a Lampedusa ogni 3 ottobre in memoria di tutte le vittime delle migrazioni.

"Le raccomandazioni che sono uscite dal policy brief si focalizzano su 4 punti principali", spiega all'Adnkronos Giulia Isabel Cirillo, Coordinatrice Sister Advocating di Uisg. "Alla base c'è la volontà di costruire la capacità dei migranti, delle persone coinvolte in prima persona nella migrazione, di affrontare quelle che sono le sfide dell'integrazione, costruire ponti, costruire un senso di accoglienza e sicurezza data dall'accoglienza diffusa e dentro le comunità ospitanti. Altro punto è la lotta alla disinformazione, alla strumentalizzazione delle narrazioni migratorie e la volontà di costruire nuove realtà politiche, guardando alle politiche europee - e non europee - che riguardano i Paesi di transito, per capire come favorire concretamente l'infrastruttura legale per proteggere i migranti".

"Tra le raccomandazioni quella che reputo la più importante, uno dei valori fondamentali dell'Uisg è quello di fare rete", racconta all'Adnkronos Suor Charity Katongo Nkandu, Francescana missionaria di Assisi. "Quando i migranti arrivano sull'isola, la parte fondamentale riguarda l'integrazione tra i migranti e le persone del luogo, anche dal punto di vista culturale. Inoltre, c'è bisogno che le informazioni fornite al momento dell'arrivo siano chiare, per far sì che coloro che sono appena giunti sull'isola possano orientarsi con facilità". "Costruire ponti, nuove realtà, sono sicuramente i punti che incarnano maggiormente il modo di essere delle religiose", le fa eco Cirillo. "Accompagnare i migranti con il modello dall'accoglienza diffusa - dentro le comunità o all'arrivo sull'isola senza lasciarli in balia di sistemi difficili, di burocrazie incomprensibili - è un punto fondamentale per l'Uisg".

Tra le dieci raccomandazioni stilate dall'Uisg c'è il sostenere chi si sposta dentro ed oltre i confini internazionali attraverso educazione linguistica, formazione di nuove competenze e progetti di sviluppo che possano migliorare la resilienza alle sfide della migrazione. Promuovere l'integrazione di migranti e rifugiati favorendo un senso di sicurezza e appartenenza, in particolare attraverso l'azione comunitaria affettiva e relazionale. Coinvolgere le comunità di immigranti e quelle ospitanti in attività interculturali condivise, che possano contribuire a colmare le differenze sociali e culturali. Sostenere un cambiamento linguistico che si sposti dai discorsi di paura, minaccia, emergenza e guerra verso conversazioni orientate su inclusione, integrazione, sviluppo e arricchimento reciproco".

E poi ancora "promuovere un cambiamento nelle narrazioni mediatiche creando spazio per le persone con esperienze vissute di migrazione e dando voce non solo alle loro preoccupazioni, ma anche alle soluzioni proposte. Collaborare con i governi dei Paesi di transito non-europei nell’adozione e nell’implementazione di misure etiche per rispettare la dignità di ogni persona ed arginare la tratta e gli abusi".