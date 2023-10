Nuovo sbarco di migranti, la notte scorsa, sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivate 40 persone. Tra loro 33 uomini, 5 donne e due minori. L'imbarcazione, partita il giorno prima dalla Libia, è stata soccorsa da una motovedetta della Guardia di Finanza.

Dopo gli sbarchi delle ultime ore sono 196 le persone presenti all'hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono 19 minori non accompagnati. Per oggi non sono previsti trasferimenti.