Nove imbarcazioni con circa 200 persone a bordo sono arrivate durante la notte a Lampedusa. Nell'hotspost di contrada Imbriacola ci sono circa 2200 e in giornata sono previsti i trasferimenti di 500.

BONACCINI

"Il governo ha pienamente fallito la gestione degli arrivi e la redistribuzione" dei migranti, anche "molti sindaci di centrodestra stanno dicendo che così non può funzionare. Ho chiesto un incontro al ministro Piantedosi, ancora senza risposta". Così il presidente dell'Emilia-Romagna e del Pd Stefano Bonaccini a 24 Mattino su Radio 24. "Se il Governo decide di fare tutto a Roma... parlano di autonomia - aggiunge - e poi dall'alluvione ai migranti centralizzano tutte le decisioni senza alcun confronto con le Regioni e con gli enti locali, senza un piano condiviso", "se ne assumeranno la responsabilità, continueranno a sbagliare".

Bonaccini chiede attenzione al governo su quattro punti: un tavolo operativo sui migranti, accoglienza diffusa, equa ripartizione, stanziamento di fondi adeguati ai Comuni per l'accoglienza dei minori non accompagnati che "sono tutti a carico degli enti locali".

"Non siamo disponibili a nulla se parliamo di parole al vento. Io sono abituato a discutere di cosa si vuol fare", dice poi, rispondendo a una domanda sulla disponibilità della Regione a ospitare un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) per i migranti. "Questo è il Governo che parla di autonomia - sottolinea - e che sta invece centralizzando tutte le decisioni a Roma senza confronto con gli enti locali". Quelle sui Cpr "al momento sono parole al vento. Per me di Cpr non se ne parla assolutamente".

MELONI

“Non consentirò che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa”, ha detto con forza Giorgia Meloni, alla vigilia dell’intervento che segnerà il suo esordio all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la ‘prima’ di una donna presidente del Consiglio italiana nell’imponente sala oro e blu del Palazzo di Vetro. E lì che Meloni solleverà uno dei temi che le sta più a cuore, spina nel fianco del suo governo: l’emergenza migranti, un’onda che non si arresta e che anzi ha preso più vigore con l’alluvione in Libia e il terremoto in Marocco.