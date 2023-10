In corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente

Grave incidente a Milano oggi, 8 ottobre 2023. Intorno alle 9.30 di in un uomo di 48 anni è stato investito e ucciso su viale Forlanini da un bus della linea 175. Atm esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine con cui c’è massima collaborazione da parte dell’azienda. Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto.