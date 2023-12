Milano, apre il parco natalizio 'A Christmas Magic'

Ha aperto oggi, presso l’Allianz Mico (CityLife) di Milano 'A Christmas Magic', il parco natalizio fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma, Aper regalate alla città di Milano la spettacolarità dei grandi parchi a tema di livello internazionale, con attrazioni per tutte le età, una food hall a tema, panorami da sogno e attività sempre nuove, oltre una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor di ben 1800 mq.

A Christmas Magic nasce dal sogno di Clemente Zard, managing director di Vivo Concerti dal 2016, che ha trovato in Claudio Santucci, fondatore di Giò Forma, il migliore dei partner. Milano ha così la possibilità di ospitare, per la prima volta in assoluto, un parco a tema dedicato al Natale, come mai si era visto prima d’ora in Italia (e non solo). "Le aziende sono fatte dalle persone e ogni persona ha dei sogni. Tanti dei miei desideri sono legati al Natale e A Christmas Magic nasce da un sogno che stiamo per vedere realizzato – ha detto Clemente Zard – La nostra è una realtà grande, solida, e possiamo solo essere felici dei traguardi raggiunti ad oggi, grazie anche alla continua ricerca in questi anni dei partner perfetti con cui collaborare. Per questo progetto ho trovato in Claudio Santucci e Giò Forma il migliore dei partner".

"Quello che è diventato il nostro sogno - ha spiegato Zard - ci ha portati a voler costruire per la città di Milano un parco a tema dedicato al Natale come non se ne era mai visti, in Italia e non solo. Questo grazie all’impiego delle migliori maestranze possibili e un livello di professionisti a mio avviso unico. Ringraziamo Allianz MiCo che ci ospita e che ci dà un tetto straordinario di oltre 20mila metri al coperto, un aspetto fondamentale che permetterà di vivere questa incredibile esperienza in un ambiente confortevole per tutti, assolutamente trasversale e senza limiti di età".

Dalle attrazioni per tutte le età, un food court a tema, panorami da sogno e attività sempre nuove, a una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor che con i suoi 1.800 mq attraversa tutto questo microcosmo a due passi da CityLife. Si tratta di uno dei più estesi percorsi ghiacciati indoor mai sviluppati, che regalerà la sensazione di pattinare su un vero e proprio fiume di cristallo, circondati dalle numerose installazioni che popolano lo spazio. "Abbiamo messo cuore e anima in questo progetto – ha affermato Claudio Santucci – per trasformare uno spazio enorme di 20.000 metri quadri in pura magia, lo abbiamo popolato con varie installazioni legate tra loro per raccontare una storia. Un viaggio spettacolare nel mondo del Natale a piedi, ma anche pattinando, grazie a un percorso ghiacciato di 250 metri lineari che permetterà di godere di tutti i panorami e le meraviglie di questo parco, dal cielo stellato, all’aurora boreale, dal bosco incantato agli effetti speciali di luce, neve, animazioni".

A rendere questo luogo ancora più empatico un cast residente di primo livello, oltre a un Babbo Natale sempre presente, una schiera di aiutanti elfi in abiti scintillanti e una mascotte a sorpresa, Fiocco. Le coreografie spettacolari del cast sono curate dalla direzione artistica di Laccio. Al cast residente, si aggiungono alcuni eventi da non perdere, come il Me Contro Te Christmas Show, di scena il 12 e il 13 dicembre alle 19.15, e che vedrà il duo di YouTuber più amato dai piccoli esibirsi sulle note dei loro successi natalizi; il 31 dicembre, invece, è in calendario uno speciale show di Capodanno, i cui dettagli saranno presto svelati. Le sorprese non mancheranno, il calendario degli appuntamenti si arricchirà nel corso delle settimane. All’interno di A Christmas Magic sarà infine presente A Christmas Magic Store, un angolo in cui fare shopping e acquistare il merchandising ufficiale del Parco, per portare a casa un ricordo. A sorpresa arriva anche un regalo da parte di una firma d’eccellenza, quella di Ultimo.

"Io ho la fortuna di lavorare con tanti grandi artisti e con alcuni ho un rapporto di grande solidità e amicizia – ha raccontato Clemente Zard – Quello che definirei il mio artista del cuore, a cui stavo raccontando questo progetto, mi spiazzò dicendo che avrebbe voluto comporre qualcosa di esclusivo per A Christmas Magic. Sono rimasto incredulo fino a quando mi è arrivata la traccia audio. L’artista si chiama Niccolò Moriconi in arte Ultimo e ci ha regalato “Non lasciare le mie mani”, un brano dedicato al nostro progetto. Non lo ringrazierò mai abbastanza. Un’esperienza del genere devi vederla con il cuore altrimenti non ha lo stesso risultato. Vi garantisco che A Christmas Magic non vi deluderà, perché abbiamo deciso di realizzarlo solo quando abbiamo avuto la certezza di poter creare qualcosa di unico e straordinario. E vi prometto che sarà così". Il parco sarà aperto al pubblico fino al 7 gennaio 2024 dalle 10 alle 22, salvo disponibilità o variazioni di calendario che verranno comunicati sui canali di vendita ufficiali.