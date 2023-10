Milano, Benedusi: "Su sicurezza lassismo legislativo, governo intervenga"

"Non avverto un clima di insicurezza a Milano ma leggendo quello che succede quando incontro delle persone care, in particolar modo se sono donne, mi capita di dire loro 'state attente, tenete il telefono vicino quando uscite'". Settimio Benedusi, fotografo e giornalista imperiese di fama internazionale, è tornato da pochi giorni a Milano con il suo progetto 'Ricordi Stampati' e sarà in corso Garibaldi fino al 31 marzo prossimo. Raggiunto telefonicamente dall'AdnKronos, interviene sulla questione sicurezza a Milano, dopo la denuncia sui social della conduttrice e attrice, Elenoire Casalegno che ha raccontato di essere stata "inseguita e assalita da uno squilibrato" in pieno centro.

"Personalmente non sono mai stato vittima di furti - premette Benedusi - ma è chiaro che quando subisci una cosa del genere cambia tutto". Il capoluogo lombardo, fa notare, "è una metropoli internazionale ma c’è sicuramente un lassismo legislativo per cui queste cose succedono e forse sarà anche peggio". Per fortuna, evidenzia il fotografo, "ancora ci indigniamo quando succedono queste cose mentre a Londra è quasi la normalità. Lì i ladri entrano nei negozi, rubano ed escono in totale impunità. Hanno derubricato alcune pene e molto spesso non si va a sporgere denuncia in questura quando si subisce un furto". Per Benedusi questo abbassamento delle pene e delle denunce "temo sia un problema - sottolinea - Ma a chi incolpa il sindaco dico cosa può fare Sala? E' il governo che deve intervenire". (di Federica Mochi)