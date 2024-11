Milano Bicocca, rettrice Iannantuoni: “Università punto di riferimento per la società”

Quello della nuova Piazza della Scienza “è un progetto di rigenerazione urbana innovativa parte del Pnrr, che non ha previsto solo il rinverdimento della superficie ma anche l’applicazione di sensoristica dettagliata per la misurazione delle temperature della falda e, attraverso i satelliti, la misurazione dell’isola di calore. Un progetto che spazia dunque dalla geologia alla biologia, dalla chimica all’economia, perché gli effetti delle isole di calore e della cattiva qualità dell’aria hanno un impatto non solo sulla salute ma anche sull’economia. L’idea è quella di avere nelle università un punto di riferimento per la società”. Così Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’università Milano Bicocca e presidente Crui, all’inaugurazione della rinnovata Piazza della Scienza, svoltasi nella stessa giornata dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025.