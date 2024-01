Un cavo d'acciaio teso in mezzo ad una strada di Milano. E' la denuncia che qualche giorno fa su Instagram è stata pubblicata da un utente, Nicola Ricciardelli. "Un motorino stava passando, ha girato prima. Poi è passata un'auto, sarà andata a 80 all'ora. Quella roba per terra l'ha lasciata la macchina... La gente è matta...", dice il giovane riprendendo la strada, via Toscana, e mostrando il cavo.