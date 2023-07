Milano, crolla palazzina: nessun ferito - Video

La struttura, dichiarata inagibile, era in via di ristrutturazione e quindi disabitata

Nessun ferito in seguito al crollo, questa notte intorno all'1, della palazzina di Via Scesa a Milano. La struttura, dichiarata inagibile, era in via di ristrutturazione e quindi disabitata. I vigili del fuoco e la polizia di Stato, assieme ai soccorritori del 118, hanno effettuato tutti i controlli: l'area è stata messa in sicurezza.

#Milano, #crollo nella notte di una palazzina in fase di ristrutturazione in zona Porta Romana: dopo aver escluso con squadre #USAR e #cinofili dei #vigilidelfuoco la presenza di persone coinvolte, sono al momento in corso verifiche tecniche [#15luglio 7:45] pic.twitter.com/2uh37iUdWa — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 15, 2023

Non è ancora chiaro cos'abbia causato il crollo dell'edificio, una squadra dei vigili del fuoco di Milano è sul posto proprio per accertamenti sulle dinamiche. Non si esclude l'ipotesi che la palazzina sia crollata per via di una fuga di gas.