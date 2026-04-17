Milano Design Week: 'Musa' di Smeg coniuga estetica e funzionalità giocando con la luce

In occasione della Milano Design Week 2026, Smeg presenta la nuova collezione Musa, nata dalla collaborazione con lo studio milanese BorromeodeSilva. La linea propone un'estetica essenziale, fatta di geometrie pulite e curvature, superfici lucide e opache, proporzioni studiate per integrarsi negli spazi domestici contemporanei valorizzandoli grazie a giochi di luce delicati ma riconoscibili. La collezione comprende una gamma : di forni e piani a induzione, disponibili in diverse configurazioni. In occasione di Eurocucina saranno presentate anche la cappa a muro, i cassetti a parete e la macchina del caffè da incasso. Questa articolazione permette alla collezione di inserirsi con versatilità in contesti diversi. Musa è stata sviluppata con l'obiettivo di combinare design e soluzioni tecnologiche pensate per l'uso quotidiano, mantenendo attenzione al dettaglio e coerenza stilistica.